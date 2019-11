Efter sammanslagningen - "Funderat hela hösten - fanns bättre alternativ"

Det har varit klart sedan en tid att Carlstad United och Karlstad BK slås samman. Klart är också att IF Karlstad Fotboll blir det officiella namnet.

Tanken är att kallas Karlstad Fotboll, rapporterar Johan Ekberg på Värmlands Folkblad.



Karlstad BK grundades redan 1923 medans Carlstad United kom till först 1998 när ett gäng klubbar gick samman. Den gångna säsongen var båda med och slogs i toppen av Norrettan men man missade chansen till avancemang med några få poäng.

För att nå fotbollens finrum slås nu de båda klubbarna samman.

Det officiella namnet kommer vara IF Karlstad Fotboll men tanken är att laget i folkmun kommer kallas Karlstad Fotboll.

Namnet har väckt en del kritiska röster bland annat från Carlstad Uniteds lagkapten André Jernberg.

– Jag har funderat hela hösten och tycker väl att det fanns bättre alternativ. Man borde bara slagit ihop och kört Karlstad United BK, säger lagkapten till Aftonbladet.



Samtidigt som kaptenen ställer sig kritisk till namnförslaget är han desto positivare till själva sammanslagningen.

– Det är en jäkligt rolig satsning. Det hade så klart varit kul att vara med på den resan, säger han till Aftonbladet.



“Karlstad BK har spelat mer än 30 år i ”gamla division 2” (nuvarande superettan) och befinner sig nu tillsammans Carlstad United bland 40 bästa klubbarna i seriesystemet dvs strax under superettan. Karlstad BK har liksom Carlstad United under många år arbetat hårt för att Karlstad skall återfå ett lag i fotbollens finrum.

Karlstad BK fyller 2023 100 år. Vår målsättning har under senare år varit att nå målet superettan till vårt 100-årsjubileum. Att nå målet kräver dock mycket stora ekonomiska och organisatoriska resurser (kansli, tränare, ledare mm), resurser som är svåra att skapa.

Division 1 är en mycket krävande serie att spela i både organisatoriskt och ekonomiskt. Vi reser och spelar lika många matcher som lag i Superettan.”, skrev Karlstad BK på sin hemsida i mitten av oktober.

“Vi konkurrerar idag om spelare, tränare, ideella resurser, sponsorer och publik. Konkurrens är alltid bra men i de högre seriesystemen är det i längden inte hållbart.

Våra klubbar har kommit fram till att vi för att nå elitfotbollen måste samarbeta, under gemensamt namn och färger. Vi vill göra satsningen tillsammans på samma villkor och med lika stort engagemang och deltagande från båda klubbarna.”, fortsätter klubben att förklara.



På måndagen hölls det presskonferens där man berättade mer ingående om sammanslagningen. Klart gjordes också i vilket matchställ man kommer att spela. Det blir ett ställ där tröjan går i blått med svarta ränder, svarta shorts och blå strumpor.

En färgkombination för tankarna till Inter och Sirius dito.

Inget emblem har ännu presenterats och hur truppen kommer se ut står ännu oklart.

– Det är fortfarande väldigt många frågetecken. Troligtvis för att de inte vill säga nej till spelare som kan bli aktuella om namn man har högre upp på en priolista skulle tacka nej, förklarar Johan Ekberg på Värmlands Folkblad för FotbollDirekt.se.