Första tyngre motgången för tidigare älskade AIK-stjärnan

Tre säsonger i AIK räckte för att Celso Borges skulle hamna i alla AIK-supportrars hjärtan. När han lämnade 2014 hade mittfältaren spelat 79 matcher och gjort 22 mål.

FotbollDirekt har tittat närmare på vad som hände efter tiden i AIK.

Från norska Fredrikstad tog AIK in en för många okänd Costa Rican som det fanns vissa frågetecken kring, till en början. Spelare som varit bra i norska ligan hade inte alls lyckats i allsvenskan men för Celso Borges blev det nästan omgående succé. Efter att ha debuterat i premiären mot Mjällby (0-0) så gjorde han AIKs segermål borta mot Kalmar i den sista matchminuten i den andra omgången. Därefter trillade målen in under säsongen och under debutsäsongen i AIK blev det åtta mål. Det blev det också under hans andra säsong i Solna-klubben. Hans tredje säsong, 2014, gick målmässigt något sämre. Åtta mål de två första säsongerna blev till sex mål 2014.

Men det var ändå tillräckligt för att han skulle få prova på vingarna i spanska La Liga. Ett lånekontrakt skrevs med Deportivo La Coruna för våren 2015. Och i den spanska klubben blev också succén omedelbar! I debuten, borta mot Rayo Vallecano 30 januari 2015 gjorde han La Corunas båda mål när laget vann med 2-1.

Borges löstes permanent till säsongen 2015/16 och det blev ytterligare två säsonger därefter i den spanska klubben. När Deportivo La Coruna åkte ur La Liga våren 2018 så blev det ändå ett klubbyte - och landsbyte.

Costa Ricanen skrev på för Göztepe i den högsta turkiska ligan. Där spelade han 27 matcher från start och gjorde dessutom ytterligare fem framträdanden som inhoppare under sin första säsongen. Det blev dock bara ett mål, i 3-2-segern mot Alanyaspor 10 februari tidigare i år, under den första säsongen.

Han är nu inne på den andra säsongen i sin turkiska klubb och där har det gått motigare. Bara fyra framträdanden totalt men tre senaste har kommit nu i november och kanske är en ljusning på väg för 31-åringen som mest spelat landslagsfotboll än klubblagsfotboll under hösten. Göztepe har dessutom nyligen bytt tränare och under nye Ilhan Palut har det blivit en 90-minutersmatch och ett inhopp för Borges. Inhoppet gjorde han i helgen borta mot Alanyaspor.

Kontraktet med den turkiska klubben sträcker sig till och med sista juni 2021.