Överlägsne skyttekungen - "Tillräckligt bra för att leverera i allsvenskan"

AIK ser ut att norpa Erick Otieno från Vasalund. En annan spelare som många klubbar lär vilja se hos sig är Ekin Bulut. Anfallaren stänkte in 26 mål 2019 - klart flest i division 1.

– Jag har fått anbud från en del klubbar men kan inte gå in på vilka, säger 23-åringen till FotbollDirekt.



I överlägsen stil pangade Bulut in mål efter mål säsongen som var.

Antalet fullträffar skrevs till 26, flest i division 1. Han kammade dessutom hem priset “Årets anfallare” i division 1.

Nu vill 23-åringen vidare och tar sikte på spel i högsta divisionen.

– Jag siktar på allsvenskan. Det har varit några klubbar som visat intresse. Men jag kan inte uttala mig om vilka.

Bulut har kontrakt med Vasalund till och med september 2020.

Han förklarar att han och agenten redan avfärdat ett par erbjudanden.

– Har man gjort många mål är det klart det finns intresse. Det har varit några erbjudanden men inget som varit intressant.

Vad har det handlat om för klubbar?

– Jag kan inte säga några namn men framförallt superettan.



Enligt Bulut ska alltså spel i superettan inte intressera poängmaskinen.



– Även om det varit bra kontrakt och kanske till och med bättre lön än i vissa allsvenska klubbar vill jag trots allt spela i högsta serien. Där är inte lönen avgörande.

Jag anser att jag är tillräckligt bra för att leverera i allsvenskan.

Du sitter ju på ett kontrakt som går ut nästa säsong?

– Exakt, det går ut i september nästa år. Men jag hoppas det löser sig med en ny klubb innan dess.

Känner du någon stress över den här situationen?





- Nej, jag har ju gjort många mål så det finns ett stort intresse så jag känner ingen stress, avslutar Ekin Bulut för FotbollDirekt.se