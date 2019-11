Det blir helt fantastiskt i Malmö på torsdag med ett utsålt Stadion. Vi har fortfarande allt i egna händer och det ska bli väldigt roligt!



edan lottningen kom att vi skulle avsluta på Parken har man varit förväntansfull.

Sedan en knapp månad tillbaka är allsvenskan över och efter att Malmö slog ut Värnamo i Svenska cupen för drygt två veckor sedan återstår nu bara Europa League-gruppspelets två sista matcher innan säsongen är över för skåningarna.Just mötet med Värnamo (som spelades tre dagar efter mållösa tillställningen borta mot Lugano) blev en snackis då Felix Beijmo gick ut i paus vid ställningen 0-0 och sågade sitt lag. Werder Bremen-lånet menade att spelet var under all kritik och att han och medspelarna behövde visa respekt mot klubben genom att lira bättre. Malmö vann sedan med 2-0 men Eric Larsson håller delvis med Beijmo om kritiken.- Ja, första halvlek var inte alls bra samtidigt som Värnamo gjorde det bra. Man måste ha deras prestation i åtanke också och det var skönt att vi höjde oss i andra halvlek i alla fall, säger Larsson till FotbollDirekt.se.- Klart det är kontraster men Värnamomatchen var oerhört viktig för oss, den betydde mycket i och med att vi tog oss in i gruppspelet. Nu får vi bra matcher inför allsvenskan nästa år och vi har chans att vinna Svenska cupen vilket klubben inte gjort på jättemånga år.Eric Larsson kom till MFF från Sundsvall inför 2018 års säsong och har inte lyckats vinna SM-guld sedan ankomsten. Under debutåret blev det finalförlust i Svenska cupen mot Djurgården medan det i vintras inte ens blev avancemang till cupspelets kvartsfinal.- En väldigt stor missräkning och vi har revansch att utkräva där, säger Larsson vars Malmö nu fick AFC Eskilstuna, Karlskrona och Syrianska i sin grupp.- Spännande grupp. Vi är favoriter i alla matcher, men vi vet sedan förra året att det ändå kan bli tufft...Även om Malmö inte lyckats fullt ut i de inhemska tävlingarna sedan Eric Larsson kom till klubben har det gått desto bättre internationellt. I fjol blev det inte bara gruppspel i Europa League utan också sextondelsfinal på turkiska jätten Besiktas bekostnad. Som väntat blev det sedan respass mot Chelsea.I år blev det återigen gruppspel i Europa League och med två matcher kvar att spela ligger Malmö en poäng bakom toppduon FC Köpenhamn och Dynamo Kiev - som MFF lägligt nog har kvar att möta.På torsdag tar Malmö emot ukrainarna på Stadion, ett Dynamo Kiev som slog MFF med 1-0 i september. Larsson har höga tankar om drabbningen.Därefter väntar FCK i Köpenhamn 12 december i avslutande gruppspelsomgången, en match Larsson haft blickarna på länge.- Man behöver väl knappt nämna den... Det blir en helt avgörande match, helt fantastiskt förstås! S