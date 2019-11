Blåvitt och Häcken har tagit samma beslut - laddar på Atlantkusten

Under söndagskvällen kunde GT avslöja att IFK Göteborg åker till Lagos i Portugal på träningsläger - samma plats som i fjol. Enligt uppgifter har spelarna fått vara med och säga sitt. Även rivalen Häcken väljer Algarvekusten.



Blåvitt kommer att åka till Lagos i Portugal för det klassiska försäsongslägret, enligt GT.

Om så sker blir det en repris på fjolåret då IFK laddade upp på just Algarvekusten.

– Det har varit kanonförutsättningar, sa Poya Asbaghi då till GT om det senaste lägret.



Även spanska Marbella ska ha diskuterats som ett alternativ.

2016 och 2017 valde Blåvitt att spendera försäsongen i Dubai i Förenade Arabemiraten.

Inför 2018 var planerna att återigen välja just Dubai, detta kom senare att ändras till Spanien efter protester från supportrarna.

Sportchef Kennet Andersson uppger dock för GT att ingenting är helt spikat.

– Vi är inte riktigt där än, planeringen är inte klar. Men vi är på gång att sätta de sista grejerna, säger han och fortsätter:

– Men jag kan säga att Portugal är ett riktigt hett alternativ. Vi var ju där i vintras och det var bra.

Samtidigt kan tidningen avslöja att rivalen Häcken kommer åka till just Lagos under perioden 1-12 februari 2020.

Hisingenlaget var i fjol i Sydafrika men väljer alltså ett närmare alternativ denna gång.

En av anledningarna sägs vara möjligheten att lira Atlantic Cup.

En träningsturneringen som kommer bestå av bland annat FC Köpenhamn, IFK Norrköping och Bröndby.

– Vi tycker att det passar bäst med ett matchläger den här gången, har Häckens sportchef Sonny Karlsson tidigare sagt, enligt GT.