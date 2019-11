Förre Djurgårdaren i hysterisk form - nätade åtta gånger

Den förre Djurgårdsanfallaren Michael Olunga visade en hysterisk målform och nätade hela åtta gånger. Detta när hans Kashiwa Reyso vann med 13-1 och tog hem den japanska andraligan, skriver Fotbollskanalen.



Olunga gjorde 12 mål för Blåränderna 2016. Därefter har det blivit spel i Guizhou Hengfeng (Kina) och Girona (Spanien).

Idag återfinns kenyanen i den japanska andraligan, där han gör stor succé.



På söndagen avslutade Kashiwa Reyso säsongen med att krossa mittenlaget Kyoto Sanga.

Segersiffrorna skrevs till smått otroliga 13-1. Olunga stod själv för makalösa åtta fullträffar.

Inför omgången hade 25-åringen mäktat med 20 baljor. Efter söndagens målskörd slutade kenyanen alltså på 28.

Så här skriver 25-åringen på Twitter:

“What a way to end the season.Scoring 8 goals is more than I could ever imagine but it’s by God’s Grace .I want to thank everyone who supported me throughout the campaign. Until next season. Graçias . GOD ABOVE ALL”.



Målen finns att se här.