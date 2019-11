Sillysvepet: Nykomlingen agerar första namnet klart

Svårt att hänga med i ryktesfloran och övergångshysterin? Vem har gått var? Vem ryktas det om och vilken tränare har nyligen lämnat? FotbollDirekt summerar här några av onsdagens stora och små silly season-nyheter i allsvenskan och superettan.

Mjällby är aktiva och har landat den första värvningen. Det är Jasin Khayat ifrån Norrby IF. Khayat är en dansk vänsterback som stod för ett mål och sex assist under säsongen i superettan. Under dagen har FotbollDirekt även rapporterat att den allsvenska nykomlingen visat intresse för djurgårdsmålvakten Per Kristian Bråtveit.



Kalmar FF letar ny sportchef och det ser ut att bli Jörgen Petersson som tidigare varit assisterande tränare i KFF och som senast ansvarat för U19-laget.



Helsingborgs första nyförvärv blir den kongolesiske landslagsmannen Ravy Tsouka som blir Olof Mellbergs första värvning som ny huvudtränare. Högerbacken ansluter från Västerås SK.

Tony Gustavsson lämnar nedflyttade GIF Sundsvall efter mindre än tre månader som huvudtränare. Ännu inget klart med någon ny tränare inför nästa säsong.



Simon Lundevall lämnar IF Elfsborg efter fem år så är nu den tidigare poängstarka yttern Bosman. Totalt blev det 159 matcher, 24 mål och 43 assist i den gulsvarta tröjan.



Talangen Tom Strannegård har skrivit på ett A-lagskontrakt med AIK. Mittfältaren blev målskytt i AIK:s senaste match, nämligen cupmötet med Enskede IK.

Malmö FF rensar i truppen de unga talangerna Jakob Tånnander (målvakt) och Felix Konstandeliasz (mittfältare) har utgående avtal som inte förlängs.