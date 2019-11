Lika stora som då? - jämför med legendarisk era

Svenska Fans har en ny lista kring Malmö FF. Och bland annat jämför man 2010-talet med det framgångsrika 1970-talet som är det mest framgångsrika för MFF någonsin. Listan: ''Sex och jävligt offside''.

Malmö FF går och väntar på gruppspelsmatcherna som kommer att avgöra om det blir en ny slutspelssuccé i Europa League. När alla andra allsvenska klubbar har fått se sina säsonger ta slut så väntar nu stormatcher mot Kiev och FCK.



SVENSKA FANS Himmelriket konstaterar bland annat att 2010-eran håller i en jämförelse med det så fina 1970-talet med titlar åren 1970, 1971, 1974, 1975, 1977. Suverän räcka av år där.

''Då framstår 10-talets nya ekonomiska förutsättningar, fem guld, fem europeiska gruppspel och tre ytterligare topp-tre-placeringar som än glansfullare''.



Och så kommer man in på ett nytt namn som Pavle Vagic som nu kommer att få stora förväntningar på sig.

''En konstig säsong: Först tio matcher för Mjällby, sen fem för AFC. Skadebekymmer gjorde att Pavle Vagic inte spelade särskilt mycket under hösten. Men nu är han tillbaks i Malmö FF. Återstår att se om det blir ny utlåning. Men pratet om föryngring talar för att han blir kvar. Speltid redan idag mot Odense'', sade Uwe Rösler nyligen.



''Detta kan vara spelaren som tar kliv, slår igenom på allvar, rentutav exploderar nästa år? Hoppas det''.



Där till kommer man även in på viktiga rankingpoäng för ytterligare bättre förutsättningar i kommande Europakvalspel.

''Som bekant baserar sig UEFAs klubblagsranking på de senaste fem årens Europaspel. Det betyder att de sex UEFA-rankingpoäng vi inhämtade 2014 försvinner nästa år. Och ersätts av årets. Vilket inte behöver bli så illa. Med krysset i St Gallen är vi just nu uppe på fyra i år. Vilket innebär att vi just nu ligger på 18 rankingpoäng totalt. Men fler kan det ju bli.

Avslutningsvis så får vi synen på Malmös Silly Season och kommande januarifönster.

''Spelare in? Spelare ut? Uwe kvar eller Uwe bort? Vår säsong pågår visserligen fortfarande, men den så kallat dumma säsongen håller ändå på att vakna till liv. En tid på året som brukar bjuda på både obehagliga och angenäma överraskningar; en tid som låter oss skadeglatt småskrocka när andra lag misslyckas med sina kontraktsförlängningar; en tid som får oss att småaktigt avundsjukt rynka på ögonbrynen när konkurrenterna värvar tungt eller säljer dyrt''.



