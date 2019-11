Det här väntar Tanković - en klubb som inte mår bra

Muamer Tankovic uppges vara klar för Serie A men vad är det egentligen som väntar honom i Genoa? FotbollDirekt har tittat närmare på situationen i landslagsmannens framtida klubbadress.

Genoa har länge varit en klubb som varit känd för sin stora omsättning på spelare.



De har bara som det är i dagsläget 25 utlånade spelare. Truppen innehåller sammanlagt över 50 namn.

Laget från staden med i stort sett samma namn (Genua) har de tre senaste säsongerna landat på blygsamma placeringar i ligan och säkrade kontraktet i Serie A först i den sista omgången under fjolårssäsongen.





Slutplaceringarna 16, 12 och 17 de senaste åren visar att man levt bitvis farligt de senaste åren.



Genoa gör annars i år sin trettonde raka säsong i den italienska högstaligan och tränas sedan oktober i år av Thiago Motta som 2018 avslutade sin aktiva spelarkarriär med PSG. Detta efter att Aurelio Andreazzoli lämnat efter bara tre månader som lagets tränare.

En trolig anledning till att Muamer Tankovic nu värvas till klubben lär bero på att en av deras anfallsstjärnor Christian Kouamé blivit långtidsskadad. Han är lagets bästa målskytt hittills under säsongen med sina fem mål på de inledande tolv omgångarna. Laget parkerar just på den där sjuttondeplatsen som de slutade på förra säsongen - det vill säga den sista platsen på rätt sida nedflyttningsstrecket.

Det är annars ett skadeskjutet lag det just nu handlar om och således får nog “Mujo” en chans att visa upp sig till en början trots den stora truppen som idag innehåller över 50 spelare.







Genoa är välkända för att ha en stor rotation på spelartruppen. Bland annat landade man ju danske Lasse Schöne som senast kommer från Champions League-semifinalisten Ajax.



I januari 2019 sålde de även sin stora stjärna och genombrottsman Krzysztof Piątek.

Polacken öste in mål under hösten förra säsongen och det har ryktats om ett lån tillbaka till Genoa i januari eftersom han har haft det tufft med målskyttet under hösten i Milan.

En annan spelare som ryktas vara på väg in till laget är Hatem Ben Arfa. Fransmannen är klubblös sedan sommaren och Genoa har uttryckt sitt intresse för bollkonstnären som om han blir klar kommer konkurrera med Tankovic om de offensiva mittfältspositionerna.

Det finns även en svensk som har representerat Genoa i närtid och det är Oscar Hiljemark som länge hade en framträdande roll i laget innan han fick begränsat med speltid under fjolårssäsongen och således.



Den svenske landslagsmannen blev utlånad till Dynamo Moskva i den ryska högstaligan.

Han tillhör fortfarande laget, men det återstår att se om han återvänder efter säsongen.

Så här ser topp tre i lönelistan ut i Genoa, det återstår att se var Tanković tar plats på listan.

1. Andrea Pinamonti anfallare, 2,2 miljoner euro om året.

2. Christián Zapata mittback, 2,2 miljoner euro om året.

3. Domenico Criscito vänsterback, 2.2 miljoner euro om året.