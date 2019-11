Malmö föll i genrepet - tidigare Elfsborgsstjärnan slog till

Nästa torsdag tar Malmö FF emot Dynamo Kiev i Europa Leagues näst sista gruppspelsrunda, ett Dynamo som i september vann med 1-0 i Ukraina efter ett sent mål.För att vässa formen inför kommande veckas drabbning på Stadion lirade MFF under onsdagseftermiddagen träningsmatch hemma mot Odense, tabellfemma i den danska ligan.Malmö saknade hela tio namn i dagens möte. Fouad Bachirou, Arnor Traustason, Jonas Knudsen, Felix Beijmo och Amel Mujanic alla iväg på landslag samt att kvartetten Anders Christiansen, Oscar Lewicki, Franz Brorsson och Marcus Antonsson inte kunde spela på grund av skada. Markus Rosenberg dessutom sjuk.Malmö fick nu en mardrömsstart mot Jakob Michelsens Odense. Tidigare Elfsborgsanfallaren Issam Jebali satte 1-0 för danskarna redan efter tre minuter då målvakten Johan Dahlin fick kapitulera.Malmö kom dock tillbaka och 1-1 sattes i nät av Sören Rieks efter inlägg från Jo Inge Berget. Resultatet stod sig halvleken ut, men efter timmen spelad prickade Mathias Greve in 2-1 för Odense - vilket blev matchens sista mål. Sydsvenskan som fanns på plats rapporterar att Rasmus Bengtsson och Erdal Rakip imponerade mest i det himmelsblåa laget och att cirka 300 åskådare såg matchen från Stadions läktare.