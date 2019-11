Klarade kontraktet - rensar rejält

Falkenberg lyckades till slut lösa allsvenskt kontrakt.

Inför nästa säsong städar man ur truppen - och det rejält.

På onsdagen meddelade klubben på sin hemsida att hela sex spelare får lämna.

Falkenberg låg under stora delar av 2019 på nedflyttningsplats. Men via två segrar i de avslutande omgångarna fixade man kontraktet.

Hallandslaget släppte in 62 mål, klart flest i serien och nu städar man rejält i truppen.

Sex spelare lämnar däribland målvakten Hampus Nilsson.

Även Kirill Pogrebnyak, Ludvig Johansson, Mergim Laci, Johan Lassagård och Hampus Svensson har gjort sitt hos hallänningarna.

– Samtliga har, några mer på plan, andra mer vid sidan om, varit med och medverkat till vår framgång de senaste åren. Vi önskar alla stort lycka till i sina fortsatta karriärer, säger sportchef Håkan Nilsson till klubbens officiella hemsida.

Tidigare stod det klart att mittfältaren Robin Östlind lämnar.