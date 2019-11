Ser goda EM-chanser - "Kan absolut ta en plats"

Ett reservbetonat Sverige slog Färöarna med 3-0.

Marcus Danielson fick chansen från start.

Mittbacken ses också med goda möjligheter att komma med i EM-truppen.

– Han kan absolut ta en plats, säger Anders Andersson i C More-studion.



Djurgårdsförsvararen gjorde sin blott andra a-landskamp på måndagen.

I den första, borta mot Malta, nätade han omgående.

Mot Färöarna tog han plats från start ute till höger i backlinjen.

Han var också högst delaktig i det svenska ledningsmålet när han elegant spelade fram Sebastian Andersson till 1-0.

– Klart det är lite ovant att spela högerback, men samtidigt har jag gjort det en del tidigare i karriären, så helt obekant är det ju inte, säger 30-åringen till C More efter matchen.

Trots att Sverige inte lyckades komma upp i nivå, likt den mot Rumänien, var han nöjd med sin egen insats.

– Jo, men jag är nöjd. Offensivt tycker jag det gick bra. Defensivt var det också en stabil insats. För egen del kändes det bra.

I C More-studion fick experterna frågan om Danielson är en man för EM-truppen.

– Han kan absolut ta en plats, samtidigt är det tuff konkurrens, säger Anders Andersson.

Som får medhåll från Hasse Backe:

– Ja, chansen finns definitivt. Men som vi nämnt tidigare så är det hård konkurrens.

Filip Helander får ses som den Danielson tampas med vad gäller mittbacksplatsen.



Danielson som högerback? Inte enligt Backe.

– Jag har svårt att se att Janne ser honom till höger i en försvarslinje i ett EM.



Slutligen förklarar Backe vad som kommer vara avgörande.

– Allt hänger på hur du presterar utanför landslaget. Gör han det fortsatt bra där så ser jag goda chanser att han kommer med till EM.



Vilka Sverige ställs mot i EM lottas den 30 november i Bukarest.