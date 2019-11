Inget Danmark för Blågult

Segern mot Färöarna placerade Sverige i den tredje seedningsgruppen.

Den 30 november äger lottningen till EM rum.

Redan nu står det klart att det inte blir något spel i Köpenhamn för Blågult.

– Mästerskapet är ju rörigt planerat, om jag är snäll och uttrycker mig milt, säger Janne Andersson till Expressen.



Sverige blev EM-klart redan i fredags.

Efter matchen på måndagskvällen stod det klart att man hamnar i seedningsgrupp tre.



På Irland grejade samtidigt Danmark en biljett till mästerskapet via 1-1.

Grannlandet därmed i samma seedningsgrupp som svenskarna.

Således inget spel i Köpenhamn för Janne Anderssons mannar.

Istället ser man ut att ställas mot stornationer som Italien, Holland, England, Spanien eller Tyskland.



Den svenska förbundskaptenen medger att mästerskapets upplägg känns förvirrande.

– Det här mästerskapet är ju rörigt planerat, om jag är snäll och uttrycker mig milt.

När lottningen är satt har vi något att förhålla oss till. Då kan man mer konkret börja jobba.

Själva grundupplägget med antal dagar hoppas jag att vi får till på samma sätt som inför VM, säger Janne Andersson till Expressen och fortsätter:

– Jag hoppas att vi inte spelar för tidigt i mästerskapet, utan kanske fem dagar in som sist. Jag har inga direkta önskemotståndare, mer att vi får kliva in i mästerskapet något senare.



EM-kvalet avslutas under tisdagen och efter det fastställs seedningsgrupperna.

Den fjärde gruppen kommer att fyllas på med lag som når mästerskapet via Nations League.



I skrivande stund ser seedningsgrupperna ut enligt följande:





Grupp 1: England, Belgien, Italien, Spanien och Ukraina.





Grupp 2: Kroatien, Ryssland och Schweiz.





Grupp 3: Sverige, Turkiet och Österrike.





Grupp 4: Finland.



EM 2020 kommer att spelas i 13 städer. Öppningsmatchen går av stapeln i Rom den 12 juni. Finalen spelas på Wembley i England en månad senare.