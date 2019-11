TV: Höjdpunkterna från Morgondagens stjärnor

Södra laget gick segrande ur Morgondagens Stjärnor på Tele2 Arena under i helgen, detta sedan talangerna Kevin Jensen och Max Olsson gjort två mål var. Här är höjdpunkterna från Allstarmatchen mellan de 32 inbjudna talangerna.

FotbollDirekt har här tv-bilder från helgens talangmatch på Tele2 arena i Stockholm. Så här såg det ut när rikets största division I-talanger fick visa upp sig.



På Tele2 Arena hade i lördags de främsta talangerna från division 1-fotbollen samlats för en internmatch. Norra mot Södra laget, där norra vann med 4-1 året innan.

Nu var det nya lag och det var södra laget som inledde bäst. Max Olsson gjorde 1-0 med ett glidtacklingsavslut.

Kort efter det utökade Kevin Jensen till 2-0 efter ett vackert anfall.



Antonios Bahdke reducerade till 1-2 via straff och det resultatet stod sig till halvtidsvilan.

Den andra halvleken var länge mållös innan matchens lirare Kevin Jensen återigen var framme och placerade in 3-1 till södra laget efter en fin framspelning av Landskrona-lagkamraten Filip Olsson.

Max Olsson utökade till 4-1 med vad som kändes som det matchavgörande målet. Norra laget fick till en reducering genom Anthony Wambani som nickade in bollen efter hörna.



Södra laget vann tillslut med 4-2 och Kevin Jensen blev utsedd till Morgondagens Stjärna. Även Anton Eriksson fick priset, men då för det norra laget.