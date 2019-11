Lämnar ÖSK - kritade på 2,5 år i somras

Örebro kommer inte behålla Yaser Kasim. Ett meddelande som gick ut på ÖSK:s hemsida under måndagen. 28-åringen skrev i somras på ett avtal över 2021 men lämnar alltså efter knappt fem månader.

Under sommaren valde Örebro att förstärka truppen med mittfältaren Yaser Kasim.

Den a-landslagsmeriterade irakiern kritade då på ett kontrakt som sträckte sig över 2021 men efter knappa halvåret väljer parterna nu att gå skilda vägar.

– Yaser kom in under sommaren och har under sin tid fyllt en viktig funktion för laget under en period då vi haft skador på det centrala mittfältet. Yaser har med sin erfarenhet gjort ett jättebra jobb både på och utanför planen, helt i linje med vad vi kunnat förvänta oss. Vi tackar Yaser Kasim för hans tid i klubben och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger Örebro-tränaren Axel Kjäll till klubbens officiella hemsida.



Kasim hämtades in från England och Northampton i somras och gjorde 12 framträdanden i ÖSK-tröjan.





Irakiern har tidigare spelat i Totenham U18, Brighton & Hove Albion, Luton Town (lån), Macclesfield Town (lån), Swindon Town och Northampton Town.

I Tottenhams ungdomslag spelade han tillsammans med nuvarande ÖSK-keepern Oscar Jansson.







I skrivande stund finns inga uppgifter om vart flyttlasset går.