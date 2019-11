Tyst från Hammarby: "Inte fått något kontrakt"

- Vi har pratat om det och gått igenom det såklart, men jag har inte fått något på bordet, säger 24-åringen.



Till sommaren löper Muamer Tankovic kontrakt med Hammarby ut. Vinterfönstret är därmed sista chansen för Bajen att casha in på poängkungen - som slogs om såväl allsvenska skytteligan som assistligan den gångna säsongen. Expressen rapporterade tidigare i dag att Mujo är nära att skriva på för en Serie A-klubb i veckan och att lag som Udinese, Genoa och Sampdoria följt den offensiva mittfältaren under en längre tid. Han själv är förtegen kring uppgifterna.- Jag kan inte säga så mycket. Jag är med landslaget, all min fokus är på matchen mot Färöarna och det är det jag fokuserar mest på. Sen vad som händer i framtiden, det får vi se. Jag tar dag för dag helt enkelt, säger Tankovic till Fotbollskanalen.

24-åringen berättar att Hammarby än så länge inte erbjudit honom något nytt kontrakt.- Jag har inte fått något kontrakt på bordet från Hammarby. Vi har pratat om det och gått igenom det såklart, men jag har inte fått något på bordet.