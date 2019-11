Tankovic lämnar Hammarby - flyttar till Italien

Udinese, Genoa och Sampdoria ska ha följt 24-ringen under en längre tid enligt tidningen som även skriver att spelaren har nobbat såväl AEK Aten som Championship.



Tankovic kom tvåa i årets allsvenska skytteliga med sina 14 mål. Han har under hösten varit med i svenska landslaget, men under sina tre EM-kvalsamlingar har han ännu inte fått göra en enda minut.



Den tidigare Fulham- och AZ Alkmaarspelaren kom till Bajen sommaren 2017.

I sommar löper Muamer Tankovic kontrakt med Hammarby ut. Redan i vinter ser det dock ut som att poängkungen lämnar klubben. Expressen rapporterar i dag att Mujo är mycket nära att skriva på för en Serie A-klubb och att han åker till Italien i veckan för att skriva på.Italienska lag som