Ingen stress i Bajen: "Jesper Jansson har stenkoll"

Muamer Tankovic rubrikernas man under söndagen då han uppges vara nära en flytt till Serie A. FD:s krönikör Patrick Ekwall tror inte att Hammarby kommer få några problem att ersätta landslagsmittfältaren.

- Jag är helt övertygad om att Jesper Jansson (sportchef) har stenkoll på läget och ständigt har tänkbara spelare i åtanke, konstaterar Ekwall.



Det var Expressen som under söndagseftermiddagen basunerade ut att Muamer Tankovic är detaljer från en flytt till Serie A. Vilket klubb det rör sig om angår inte i avslöjandet, men tidningen skriver att Udinese, Genoa och Sampdoria alla följt Mujo under en längre tid. FD:s krönikör Patrick Ekwall ser en Italienflytt som något bra för 24-åringen.

- Sett till hur fint rätt många svenskar acklimatiserat sig till Serie A på senare tid så är det nog rätt val. Men det beror förstås en hel del på vilket lag det rör sig om och i slutändan handlar det också om speltid.

Mujo ska enligt Expressen valt bort såväl AEK Aten som Championship. Passar Italien honom bättre?

- AEK Aten är ett av Greklands bästa lag, där tror jag att han hade haft stora möjligheter att lyckas. Championship hade jag aktat mig för och Muamer har varit i England förut och inser nog det.

Han har kontrakt med Hammarby till i sommar. Därmed får Bajen betalt nu, men med tanke på vilken succésäsong han gjorde - vore det inte bättre för allsvenska ligatrean att behålla Mujo under våren och släppa honom som Bosman?

- Det beror ju på vilka pengar det rör sig om. Men i stort är det här en del av allsvenska klubbarnas nödvändiga affärsidé, att sälja spelare till bra vinst. Och under hösten - då Tankovic inte var lika stark som i början av säsongen - så var Hammarby fortfarande ett väldigt bra lag. Får de chansen att sälja nu till ett bra pris, då tycker jag att de ska göra det.

Finns ersättaren redan i truppen eller behöver Jesper Jansson värva in någon utifrån?

- Jag är helt övertygad om att Jesper Jansson har stenkoll på läget och ständigt har tänkbara spelare i åtanke. Han lär fylla på truppen, men hade nog gjort det oavsett om Tankovic varit kvar eller inte.

Tankovic har under sina tre landslagssamlingar under hösten ännu inte fått någon minuts speltid av Janne Andersson. Väntat? Tror du han startar mot Färöarna under måndagen eller åtminstone får göra ett inhopp?



- Det är väldigt väntat. Jag tror att Tankovic ligger rätt långt ned på listan. Ett problem för honom är ju att Sverige spelar 4-4-2 och där Emil Forsberg kan tyckas ha den roll på mittfältet som passar Tankovic bäst. Men när (eller om) man byter ut Forsberg så är det rätt ofta för att säkra matchen defensivt och då kommer andra namn före. Jag tror han får speltid mot Färöarna, men osäkert om han får starta.