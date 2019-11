Spelarreaktioner efter Sveriges nya kvalsuccé 

Sverige vann över Rumänien med 2-0. Därmed är man klart för EM 2020.

Det som dock för med sig en bitter eftersmak från kvällen är rasismen från läktaren.

– Våra spelare ska inte ta skit och det ska inte få förekomma, säger Janne Andersson till Expressen.

Sverige vann som sagt mötet med Rumänien.

Detta gör att man grejade avancemang till nästa års mästerskap.

Tyvärr överskuggas insatsen av trista scener från de rumänska fansen.

Det pågick i strid ström under matchen men eskalerade en bit in i andra halvlek.

Det var främst mot inbytte Alexander Isak som de rasistiska glåporden och ramsorna riktades.

– Våra spelare ska inte ta skit och det ska inte få förekomma. Det var bra att domaren agerade, säger förbundskaptenen till Expressen.

Robin Quaison håller med och fördömer de fansens agerande.

– Det är fruktansvärt dåligt, säger han.

Och får medhåll av Emil Forsberg.

– De (rumänerna) säger att de inte hör det, för det är inte mot dem. Det är otroligt tråkigt. Det är starkt av Isak att säga till. Det ska inte få förekomma, det är otroligt beklagligt. Jag tror att de känner det innerst inne, säger han till TV4 och fortsätter:



– Jag pratade med Isak under matchen, jag frågade om allt var okej och det var det. Vi försöker vara där för honom. Det är en skugga över det här, det ska inte få hända. Det är fotboll. Det förekommer tyvärr. Vi gör något åt det, det är det viktiga. Det är beklagligt.

Isak själv om hur han upplevde situationen:

– Det är klart att det är tråkigt för stunden, men vi var förberedda på det. Jag tycker att jag hanterade det bra och lagets stöd är otroligt. Vi klarade det galant. Jag frågade domaren om han hade hört, sen avbröt han matchen ett par minuter senare, säger han.

20-åringen hyllar stödet från lagkamraterna och de svenska supportrarna.





– Det värmer faktiskt. Otroligt fint att se grabbarna. Vi har en väldigt fin lagsammanhållning och man älskar allihop. Fint att få uppleva det stödet från våra fans, säger han till TV4.