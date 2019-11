Beijmo - "Det är en fantastisk möjlighet att få visa sig''

Den 16:e november 15:00 går Morgondagens Stjärnor 2019 av stapeln på Tele2 Arena. FotbollDirekt sänder matchen och har tagit en titt på vilka stjärnor som tidigare spelat matchen i dess trettonåriga historia.

– Det är en fantastisk möjlighet för talangerna att visa upp sig för fler människor, säger Felix Beijmo till FotbollDirekt.se.

Felix Beijmo slog igenom i Brommapojkarna 2016 när BP vann serien och tog klivet upp i Superettan. Morgondagens Stjärnor blev hans sista match med division 1-anknytning och Beijmo menar att det är en fantastisk upplevelse att få spela matchen.



– Det är en väldigt rolig match att få spela och det visar ett kvitto på att man gjort något bra under säsongen. Det ger en det där extra självförtroendet för att man gjort ett avtryck i serien och en riktigt rolig match att spela, säger Beijmo till FotbollDirekt.se

2017 lämnade han BP för Djurgården och där gjorde Beijmo stor succé innan han under 2018 lämnade för ett europaäventyr i Werder Bremen. Under sommaren 2019 blev Beijmo utlånad från Bremen till Malmö FF och har varit med under MFFs Europa League höst och menar att Morgondagens Stjärnor är en viktig match för att talangerna ska få ännu större uppmärksamhet



– Det är en fantastisk möjlighet för talangerna att visa upp sig för fler människor och ett bevis på att de verkligen gjort något bra under säsongen som gett de den här chansen, säger Beijmo.



Det finns en hel uppsjö av duktiga spelare som någon gång deltagit i Morgondagens Stjärnor. FotbollDirekt har valt ut ett visst antal och berättar var de är i karriären idag.







Victor Nilsson Lindelöf

Victor spelade Morgondagens Stjärnor i väldigt ung ålder. Victor är född 1994, men spelade med och mot de bästa talangerna i division 1 som var födda 1991 när han var med 2010. Efter det lämnade han Västerås SK för Benficas ungdomslag och har sedan dess tagit steget upp i deras A-lag och spelar sedan 2017 i Manchester United. Slog igenom för den svenska publiken 2015 i och med U21-guldet där han spelade högerback efter att ha lämnat svensk fotboll tidigt redan som 18-åring. Dessutom en given nyckelspelare i Janne Andersson A-landslag.





Kerim Mrabti

Spelade Morgondagens Stjärnor mötet 2013. Och var med i det Sirius laget som var helt överlägsna i division 1 norra 2013. Han har sedan dess hunnit med att representera Djurgården i tre år innan han valde ett utlandsäventyr efter 2018-års säsong. Han lämnade i januari 2019 för Birmingham City i engelska andradivisionen.





Saman Ghoddos

Spelade i Morgondagens Stjärnor matchen 2011 efter en stark säsong med Limhamn/Bunkeflo. Ghoddos slog igenom stort i Östersunds FK och var en ledande kraft i deras väldigt lyckade Europa-äventyr. Under sommaren 2018 lämnade han ÖFK för Ligue 1 i Frankrike och Amiens.





Alexander Milosevic

Ingick i samma backlinje som Victor Nilsson Lindelöf i Morgondagens Stjärnor 2010 efter en fin säsong i Vasalunds IF innan han lämnade för AIK där han spelat i två vändor och vann SM-guld så sent som 2018. Efter en vända i Nottingham Forest är nu Milosevic klubblös för tillfället. Och tränar just nu med AIK det återstår att se om det blir en tredje vända i AIK.





Tobias Sana

Slog igenom i Qviding och blev uttagen till Morgondagens Stjärnor 2007. Gick till IFK Göteborg innan han lämnade för Ajax och blev en del av landslaget där hans största avtryck gjordes i den episka 4-4 upphämtningen mot Tyskland. Sana spelade även två och ett halvt år i Århus innan han i somras återvände till IFK Göteborg där han en gång i tiden slog igenom.





Magnus Eriksson

Spelade i Morgondagens Stjärnor 2007. När han tillhörde AIK, men var utlånad till AIK:s dåvarande samarbetsklubb Väsby United. Eriksson har utmärkt sig i tre allsvenska klubbar i Åtvidaberg, Malmö och Djurgården innan han efter skytteligasegern 2017 med Djurgården lämnade för San Jose Earthquakes.





Viktor Gyökeres

Blev även han uttagen till Morgondagens Stjärnor efter Brommapojkarnas överlägsna säsong. Gjorde som 18-åring sju mål på 19 matcher. Lämnade 2018 för Brighton från BP efter ett bra år i superettan. I Brighton har han mestadels tillhört juniorlaget innan han inför säsongen 19/20 blev utlånad till St Pauli i tyska andraligan.

Andra intressanta namn som spelat Morgondagens Stjärnor:

Kennedy Igboananike

Tom Pettersson

Ahmed Yasin

Jacob Rinne

Daniel Gustavsson

Martin Broberg

Alhassan Kamara

Tidigare tränare i Morgondagens Stjärnor:

Mikael Stahre

Thomas Lagerlöf

Andreas Brännström

Pascal Simpson

Patrik “Bagarn” Rosengren

Lördagen den 16 november klockan 15:00 kan du återigen se de största talangerna från Ettan Norra mot Ettan Södra i en prestigematch. Morgondagens Stjärnor-matchen spelas på Tele2 Arena i Stockholm och entrén till matchen är helt gratis. FD kommer att sända matchen live exklusivt för sina plusabonnenter.