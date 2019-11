TV: Se Jack Lahnes supermål i EM-kvalet

I den 57:e minuten byttes Amiens-proffset Jack Lahne in och han hann knappt beträda planen innan kvitteringen var ett faktum. 2001-födde Lahne drog på ett direktskott från 20 meter och bollen seglade klockrent upp i det högra krysset.Talangen själv var övelycklig när han beskriver målet.

- Det är en hörna och jag ser att bollen studsar ut, säger han i Solidsports sändning och fortsätter. På träning så har jag alltid försökt att göra sådana mål. Jag tänkte: “Bara skjut, avsluta” och jag ser hur bollen dimper ner (under ribban). Då tänker jag: ”nej, det är omöjligt att göra mål .” Sen blundar jag och hör alla skrika. Helt otroligt.



Lahne såldes till den franska Ligue 1-klubben Amiens efter en fin fjolårssäsong i allsvenskan. 18-åringen lånades sedermera ut till AIK och spelade under den föregående säsongen nio matcher i den svenska högsta ligan.



Matchen sändes via SolidSport.se.