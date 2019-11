Tog hem tunga utmärkelsen - igen

På måndagskvällen ägde fotbollsgalan rum.

Victor Nilsson Lindelöf var en av de stora vinnarna.

Under kvällen kammade han hem guldbollen, för andra året i rad, samt årets försvarare.

– Det här betyder att jag gjort någonting bra och att folk tycker om det. Det är svårt att förklara vad jag känner, säger vinnaren i TV4:s direktsändning.



Janne Anderssons landslagstrupp befinner sig just nu på Cypern för att ladda upp inför EM-kvalets avslutande matcher. Därför var ingen pristagare från blågult närvarande under galan. Istället fick United-försvararen via länk från Larnaca ta emot priset.





– Räknar man kalenderår har det individuellt varit ett bra år. Jag har utvecklats ganska mycket. Jag har fått spela många matcher på hög nivå. Jag tycker att jag har finslipat detaljer och blivit bättre på det jag är bra på och jag har tagit ett större ansvar på planen. Personligen har det känts bra, säger Nilsson Lindelöf i direktsändning.



Under tio år prenumererade Zlatan Ibrahimovic på det ärofyllda priset innan Andreas Granqvist bröt trenden 2017.Nu har alltså Nilsson Lindelöf plockat hem titeln två år i följd.



– Förhoppningsvis har jag många år kvar av min karriär och kanske får plocka hem någon till. Det skulle vara väldigt roligt säger han och fortsätter:

– Det här ger mig energi och vilja att utvecklas och bli ännu bättre.

Under kvällen delades en rad priser ut.

Diamantbollen tilldelades Caroline Seger. 34-åringen belönades även med årets mittfältare.



Samtliga vinnare hittar du här.