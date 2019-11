AVSLÖJAR: Hammarby har träffat ÖFK-stjärnan

Akinkunmi Amoo.



Hammarby ser ut att ligga i startgroparna inför kommande januarifönster.Så sent som i fredags skrev FotbollDirekt om hur man närmar sig nigerianske U17-talangenI dag kan FD avslöja att Bajen förhandlar med ÖFK-anfallaren Dino Islamovic.Den 25-årige anfallaren har gjort 49 matcher sedan han kom till Östersund men nu kan det alltså ta slut och Hammarby ligger alltså långt framme, trots att Norrköping så sent som i oktober ska ha tryckt på för en affär, enligt Expressen.- Säsongen är ju slut och vi vet ju att det här är ju ett namn som är intressant för många klubbar, säger Ian Burchnall i en kort kommentar till FotbollDirekt.se.- Det kan man säga att vi har gjort. Han får träffa andra klubbar.Islamovic och Hammarby träffades, enligt FD:s källor, så sent som i slutet av förra veckan och enligt vad FD erfar så var det tränare Stefan Billborn han träffade på ett hotell på söder i Stockholm.Östersunds pris uppges vara satt till mellan 2,5-3 miljoner kronor. Norrköping hävdades annars i förra månaden ha kommit med ett bud på omkring en miljon.Dino Islamovic kom till Östersund från Trelleborg i december 2017.