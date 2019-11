Äntligen för Dif-stjärnan - beskedet han väntat på

Fredrik

Midtsjø

som tvingas lämna återbud på grund av skada.



Norge möter Färöarna och Malta men chanserna att nå EM ser minimala ut efter kryssen mot Sverige och Rumänien.

Det var inför förra säsongen som Djurgården värvade in Fredrik Ulvestad från Burnley. Norrmannen sågs som Kim Källströms ersättare och under debutåret i Dif vann han Svenska cupen med sin nya klubb.Ulvestad har sedan ankomsten till Blåränderna varit en av lagets viktigaste spelare och för en dryg vecka sedan fick han kröna det med ett SM-guld. Trots succén i blårandigt har Ulvestad ratats av landslaget. Under sin karriär har 27-åringen endast gjort en a-landskamp för Norge, men nu kommer belöningen.Norska fotbollsförbundet meddelar att Ulvestad kallas in som ersättare till AZ Alkmaars