Så där beskrev Gustav Svensson sin roll på Seattle Sounders mittfält. Jag fick citatet avsvensk-amerikanske journalisten och Sounders-bevakaren Ari Liljenwall, och kunde intelåta bli att fnysa till av skratt. ”Horseshit”. Underbart.

På söndag spelar Seattle sin tredje final på fyra år, andra i ordningen för Gustav. Menvägen dit har, för att använda ett slitet och oerhört generiskt uttryck, inte varit spikrak.Sounders inledde säsongen starkt och gick obesegrade genom de första sex matcherna.Sedan tvingades Chad Marshall, en av de bästa backarna i ligans historia och en oerhörtviktig stomme i Seattles försvar, avsluta sin karriär på grund av en knäskada. Dessutomblev lagets främste målgörare skadad, samtidigt som flera av de internationella spelarnavar iväg på olika landslagsuppdrag. Allt detta gjorde att mittendelen av säsongen blev trög,och laget tappade mycket av det flow de inledningsvis hade haft.Oavsett hur resultaten har sett ut har Gustav Svensson funnits på sin plats långt bak imittfältet och, för att använda hans egna ord, rensat skit. 32-åringen är inte den spelaresom syns frekvent i poängstatistiken eller får de stora rubrikerna men när man nämnerhans namn bland supportrar, kollegor eller tränare är tongångarna alltid de samma. Itwittertråden under den underbara citatet fullkomligt sprudlar supportrarnas kärlek förgöteborgaren. Gustav är oerhört uppskattad i klubben, både på och vid sidan av planen.Ari Liljenwall, som bevakat klubben i många år beskriver Gustav Svensson somunderskattad i truppen. ”The work that Gustav does is invaluable. He’s the one coveringthe ground if the team breaks down on a counter attack, but he’s also a very good passer.He’s pretty much the only one on the team that can switch the point of attack from reallyfar away. He can hit these really long passes that completely change the direction ofwhere the attack is going on the field. That keeps him unpredictable, which has beenproven to be very valuable for the team.” Inte bara skitrensare alltså.

Jag älskar när spelare som är uppenbart duktiga på att vara just den där underskattade,grovjobbande, icke så ofta rubrikskapande kuggen i ett lag, pratar om sig själva på det därsättet Gustav gör i inledande citatet. Ingen glamour, inga stora ord. Rensa skit. Oerhörtuppfriskande. Speciellt i en liga där de stora målskyttarna och stjärnglansiga profilerna fårstörre delen av publiciteten.När slutspelet närmade sig efter sommaren var Seattle Sounders friskare och helare än devarit tidigare under året och hittade tillbaka till det flow de hade i början. De tog sig starktigenom slutspelet och har nu landat i sin hemstad. På söndag ska de inför nära 70 000åskådare på CenturyLink Field för tredje gången på fyra år möta Toronto FC i kampen omMLS-bucklan.Så har ni abstinens eller lever i ett allmänt vakuum efter den allsvenska avslutningen, tachansen att bänka er framför finalen klockan 21.00 på söndag, och se Gustav Svenssonförsöka rensa sig fram till karriärens första MLS-buckla.