AIK-fansens tydliga budskap: "Vi vill ha Tarik kvar"

Det var mitt under försäsongslägret i Dubai i februari 2018 som Tarik Elyounoussi skrev på ett tvåårsavtal med AIK. Detta alltså en norsk landslagsman med meriter från spel i Bundesliga och grekiska jätten Olympiakos.Elyounoussi var en starkt bidragande orsak till SM-guldet i fjol och har varit lika viktig i år. I december löper kontraktet med Gnaget ut och det verkar som att allsvenska ligafyran kan få svårt att förlänga med 31-åringen.I lördagens cupmöte med Enskede slog norrmannen till med dubbla mål under den första halvleken - en halvlek som AIK vann med 4-0. Elyounoussi först med ett skott ribba in som betydde 2-0 och lite senare knoppade han in 3-0 från nära håll. Efter anfallarens andra fullträff skanderade AIK-fansen "Vi vill ha Tarik kvar" som en tydlig passning till sportchef Björn Wesström att han ska göra allt för att behålla stjärnan.AIK vann med 7-0 efter hattrick från Elyounoussi. Läs mer HÄR!