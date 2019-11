TRÄNINGSRAPPORT: "Måste ge honom chansen"

STOCKHOLM.TRÄNINGSRAPPORT DJURGÅRDEN MED CASPER NORDQVISTTältet vid Hjorthagens IPTrots "inomhus" var det minst sagt kyligt, inte mycket varmare än de två grader som Stockholm bjöd på under senförmiddagen ute i det fria.Bara FD på plats.Edward Chilufya och Mohamed Buya Turay iväg med Zambia respektive Sierra Leone. Buya Turay, som varit på lån från belgiska ligan i år, återvänder till Djurgården efter landslaget innan semestern - därefter återstår det att se om skytteligavinnaren stannar i Dif eller ej.Tommi Vaiho, Aslak Fonn Witry, Fredrik Ulvestad, Nicklas Bärkroth, Astrit Ajdarevic och Emir Kujovic körde inte fotboll på Hjorthagen utan tränade fysik på Kaknäs i stället.Tja, av det lättare slaget - och inte så konstigt heller med tanke på att SM-guldet bärgades så sent som i lördags. Dzenis Kozica berättade för mig att det varit en hel del festande för vissa av spelarna - och visst fasen har de rätt till det efter första ligapokalen sedan 2005!Lyckad utlåning på ett personligt plan i AFC Eskilstuna - även om det alltså för laget som väntat blev degradering. I AFC hade Kozica likt i J-Södra (klubben han lämnade för Djurgården efter allsvenska uttåget 2017) en bärande roll och han svarade för ett par poäng. Nu tillbaka i Dif och när jag nyligen pratade med AFC Eskilstunas manager Nemanja Miljanovic sa den tidigare La Liga-spelaren(!) att Kozica i form och på rätt position kan ta en ordinarie tröja i Djurgården. Under Özcan Melkemichels ledning fick 26-åringen ofta spela på en kant - helt fel position enligt mig. Kozica ska spela centralt i en släpande anfallsroll alternativt i en fri kantroll. Han borde vara ett alternativ som nummer 10 nästa säsong och jag tycker han borde få chansen att visa vad han går för och inte lånas ut/säljas i vinter - såvida han själv inte vill det förstås!Precis som Kozica kommer Besard från ett lyckat lån. Sabovic kanske Dalkurds bästa spelare den här säsongen ihop med ett annat Dif-lån: Joseph Ceesay. Den sistnämnde med sex mål och sex assist på 26 matcher den här säsongen från sin ytterposition, centrala fältaren Sabovic med fem baljor och fem målgivande passningar på 29 fighter. Ni hör, bra siffror och nu är var alltså Sabovic med på dagens träning - men inte Ceesay. Duons kontrakt löper ut i december och sportchef Bosse Andersson var fåordig när jag pratade med honom om detta för någon månad sedan. Det återstår att se hur det blir kring dessa två 21-åringar!