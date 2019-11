Med både skada och placering under slutspelsstrecket slutade säsongen inte alls roligt för MLS-svensken Robin Jansson. Hans Orlando City slutade på en elfte plats av tolv i den östra divisionen. Tungt för Robin Jansson men hans första år efter AIK har ändå givit honom ett starkt anseende i MLS.



Precis som alla tidigare säsonger fick Orlando gå på semester tidigare än önskat. Klubben har bara fem år i ligan, de lila lejonen har förhoppningsvis framgångar att vänta i framtiden, men det är klart att det svider att på nytt inte ta sig vidare till slutspel.

Det finns dock ljusglimtar i 2019 års Orlando. Robin Jansson är en av dem. Att nämna ordet ”frälsare” i ett sammanhang där klubben placerade sig näst sist i sin division kanske är att ta i. Men att nämna det i ett sammanhang där någonting avsevärt förbättrats tycker jag kan vara aktuellt.

När jag träffade Robin Jansson i våras, nio matcher in i säsongen, sade han att de jobbade för fullt med att få försvaret på plats i första hand.

Anfallsspelet skulle komma efter det. Förståeligt, kan man tycka, speciellt eftersom klubben släppte in 74 mål ifjol, en notering som var en av de sämsta i ligans historia. Och arbetet bar frukt. Efter den här säsongens 34 matcher hade laget släppt in 52 mål, vilket istället var ett av de bästa defensiva resultaten i ligan.



Amerikanske journalisten Mike Gramajo har bevakat Orlando City i många år och enligt honom beror den stora förbättringen i siffrorna till stor del på Robin Jansson.

”Robin var en av de bästa spelarna i laget i år, han var väldigt, väldigt viktig för laget”, säger Gramajo.



Tillsammans med franskfödde mittbacken Lamine Sané bildade Robin ett mittlås som spred lugn och stabilitet på planen, mycket tack vare deras starka band utanför den. Jansson hittade någon väldigt lik sig själv.

De båda har en annorlunda resa bakom sig, Robin med sin underbara bakgrund på en hästskofabrik och Sané som lastade och packade lastbilar på ett lager i sydvästra Frankrike innan han skrev på med Bordeaux i franska högstaligan 2008.



De båda gick igenom stora livsförändringar på kort tid, något som gjorde att de klickade när Jansson kom till klubben. De har varit rumskamrater under säsongen och Sané var en stor del i att svensken kunde acklimatisera sig så bra till ligan och det nya landet.

Så när defensiven kom på plats, var det alltså dags att ta tag i anfallsspelet, konstaterade Robin.

Men där hann man inte komma särskilt långt innan säsongen var över.

Mike Gramajo, som sett varje match, säger att problemet ofta legat på mittfältet. Där slarvades det en hel del och backarna hamnade i utsatta lägen istället för att spelet drevs framåt. Totalt producerades blott 44 mål, och det tog hårt på spelarna att de inte levererade bättre.



Så vad händer nästa säsong?

Då James O’Connor sparkades i början av oktober är laget för närvarande utan huvudtränare.

Oavsett vem som tar över finns risken att den nye tränaren vill använda Robin Jansson på ett annat sätt än tidigare.

Osmart, tycker nog många, inklusive jag själv.

Det ska nog mycket till för en nykomling att gå in och rucka på den kontinuitet som funkat så bra, en kontinuitet som vanligtvis inte funnits i Orlandos backlinje. Robin har startat i de 28 matcher han spelat, vilket ger en tydlig bild av vilket förtroendet han fått från tränare och ledare. Det vore väldigt konstigt om det skulle ändras.

Nej det som blir nästa säsongs största utmaning är att hitta en eller ett par spelare som spetsar anfallsspelet. För en försvarsfrälsare har de ju redan hittat.