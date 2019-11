Förbundet straffas av Fifa - rör sig om miljonbelopp

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) döms till miljonböter. Detta då förbundet låtit registrera 54 minderåriga spelare från ett 15-tal länder. Nu kommer besked att SvFF straffas med böter av Fifa, något idrottspolitik.no var först med att rapportera enligt SVT Sport.



Domen som innebär en smäll på dryga miljonen fastslogs och offentliggjordes den 25 juni i år.

Till grund för detta ligger felaktig registrering av minderåriga spelare.

Enligt reglerna måste en spelare under 18 år ha bott minst fem år i landet.

Särskild dispens kan dock utfärdas av Fifa om en förfrågan gällande den berörda spelaren kommer in från förbundet.



Anledningen till att regelverket ser ut som det gör är för att minska risken att unga spelare far illa genom till exempel kontrakt med dåliga villkor.

Förbundet säger dock att samtliga fall gäller spelare på amatörnivå.

Vidare tycker man att tidsåtgången blir för utdragen, enligt SVT Sport.

I domen förklarar Fifa att en kontrollerad och trygg miljö inte kan garanteras för ungdomarna även om uppsåtet är gott.

Enligt SVT Sport har man försökt nå SvFF utan framgång.