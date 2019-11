Två missade guld och missad cuptitel - Rösler ryter ifrån om framtiden

Uwe Rösler tog över Malmö FF sommaren 2018. Sedan han kom till klubben har det inte blivit någon titel alls för skåningarna. Att frågan dock är känslig om hans framtid är det ingen tvekan om.

- Det är opassande att ni ställer den frågan när vi har fyra tävlingsmatcher kvar den här säsongen, säger Rösler till Kvällsposten.

2018 förmådde inte Malmö FF att plocka in nio poäng på mästarna AIK. Det blev en slutlig tredjeplats. I våras missade Malmö att ta titeln i svenska cupen, då laget inte ens gick vidare från gruppspelet. Och på lördagen blev det heller inget SM-guld för klubben under ledning av Rösler.

Trots bristen på titlar under tyskens tid i klubben, säger ändå sportchefen Daniel Andersson att förtroendet är helt och fullt för Rösler.

- Vi har fullt förtroende för Uwe, han har kontrakt och resultaten han gjort talar för sig själva, säger Daniel Andersson.

Och Rösler själv ilsknade till när frågan kom på tal om hans framtid i klubben med tanke på de uteblivna titlarna.

- Du måste respektera vad jag sa i början av presskonferensen. Vår säsong är inte över. Jag tycker det är opassande att ni ställer de frågorna när vi har fyra tävlingsmatcher kvar i år, säger Rösler till Kvällsposten.

Rösler menar att det för tidigt att börja prata om hur säsongen varit. Han vill avvakta med det tills matcherna i Europa League tagit slut.

- För mig är det lite för tidigt att analysera vår säsong. Alla andra drar till stranden men vi har tre matcher kvar med stora möjligheter i Europa League, säger Rösler.

Han berättar också att spelarna har fått ledigt en dag för att smälta det som varit.

- Jag har gett spelarna ledigt i dag och så på måndag startar vi uppladdningen inför Europa, säger Rösler.