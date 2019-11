Följ dramat i Superettans topp och bottenstrid

LIVE

Mjällby är redan klart för allsvenskt spel. På söndagen ska det fastställas vilket lag som gör blekingarna upp i allsvenskan och vilket lag får kvala mot Kalmar FF?

Tre lag gör upp om den sista direktplatsen och tillika även kvalplatsen. Inför slutomgången är det Varbergs Bois som är tvåa i tabellen och innehar den sista platsen till allsvensk uppflyttning. Laget är tre poäng före jagande Jönköpings Södra och Brage, där målskillnad skiljer lagen åt. Jönköpings Södra har ett plusmål mer än Brage på fjärdeplatsen.

Varbergs Bois möter redan klara Mjällby, medan Jönköpings Södra möter bottenlaget Brommapojkarna hemma på Stadsparksvallen och Brage tar emot Västerås SK hemma på Domnarvsvallen. Och på ett hörn kan också Degerfors blanda sig i det hela vid en storseger borta mot Dalkurd, samtidigt som Jönköpings Södra och Brage förlorar sina matcher stort. Elva mål har Degerfors att ta in på Jönköpings Södra på den sista kvalplatsen.

Även i botten utespelas ett drama med sex lag inblandat!

Öster och Syrianska slåss om att undvika direkt degradering till ettan och ska jaga ifatt BP som är ovanför kvalstrecket. Syrianska har två poäng upp till BP. Öster har en. Även IK Frej är involverat och förlorar laget stort mot just Öster borta samtidigt som BP skräller mot Jönköpings Södra och vinner den matchen, då kan Frej hamna under nedflyttningsstrecket.

Men Frej har i sin tur möjligheten att undvika kval genom att vinna mot Öster, då Trelleborg och Gais som båda är två poäng ovanför Frej möts inbördes. Det lag som förlorar av dessa båda om Frej vinner får kvala och det räcker inte ens med oavgjort om Frej vinner, då Stockholmslaget har möjlighet att passera något av lagen - eller båda på målskillnad. Raffinerat så det förslår.

Med andra ord är det är många lag som har mycket att spela för i slutomgången.

Här är matcherna som spelas med avspark 15:00 och som involverar topp eller bottenstriden:



Varbergs BoIS - Mjällby 1-1 (1-1)

0-1 David Löfqust (6), 1-1 Astrit Seljmani (24)

24 min: I efterdyningen av en hörna kommer en boll in från höger, den skarvas mot straffområdes vänstra del mot Astrit Seljmani som tar emot bollen, avancerar ett par steg innan han skjuter ett lågt skott som går in mellan benen och under skopan på Mjällbys målvakt. En målvaktstavla!

6 min: David Löfquist klämmer till med ett lågt skott från 25 meters håll längs gräset och bollen smiter in vid ena stolpen bakom Varbergs keeper.



Jönköpings Södra - Brommapojkarna 0-1 (0-1)

0-1 Eric Johana Omondi (13)

13 min: Viktigt mål för både topp- och bottenstriden. Målet flyttar BP upp på kvalplats ihop med Öster och trycker därmed ner Frej under nedflyttningsstrecket tillsammans med Syrianska.

Öster - IK Frej 2-0 (2-0)

1-0 Dragan Kapcevic (5), 2-0 Mattias Pavic (45)



45 min: Högerhörna och publiken på Myresjöhus Arena skanderar "in med bollen i mål" och så blev det också. Hörnan nickas bort av en Frejspelare men den hamnar framför fötterna på Pavic som skjuter från distans och bollen studsar till och får en märklig bana och bollen går in via stolpen till 2-0.

5 min: "Super-Dragan" skapar spänning i bottenstriden genom ett tidigt mål för Öster. Det gör att Öster kliver upp på kvalplats och går förbi Frej som innehar den andra kvalplatsen. BP och Syrianska just nu under nedflyttningsstrecket.

IK Brage - Västerås SK 2-1 (2-1)

1-0 Kristian Andersen (13), 2-0 Christian Kouakou (20), 2-1 Emil Skogh (36)



36 min: Emil Skogh skapar lite kontakt för Västerås men Brage ändå i förarsätet och just nu på kvalplats, då Varberg utjämnat mot Mjällby.

20 min: Långboll från vänster som Christian Kouakou möter med foten vid bortre stolpen och bollen går in via målvakten Daniel Svenssons hand.

13 min: Frispark av Kristian Andersen från strax utanför straffområdet. Han slår in bollen direkt i mål och bollen fastnar mellan stolpen inne i målet och nätet. Därmed är Brage uppe på allsvensk direktplats och Varberg på kvalplats.

GAIS - Trelleborg 0-0

Syrianska - Halmstad 0-0

Dalkurd - Degerfors 0-0



Övrig match:

Norrby - Örgryte 2-2 (2-2)