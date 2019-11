AVSLÖJAR: Bajens glädjebesked - succémakaren nära förlängning

I april 2017 gick Jesper Jansson till Hammarby. Fem transferfönster senare så är Bajen nu etablerade i allsvenska toppen. I centrum för detta är nämnde Jansson. Ikväll kan FotbollDirekt avslöja att ett nytt treårskontrakt är nära.

- Ingenting är klart. Vi har inte hunnit så långt ännu men jag tror att både jag och Hammarby vill. Det är sådana signaler jag har fått, bemöter Jesper Jansson på fredagkvällen för FotbollDirekt.se.



Det har gått snart tre år sedan Jesper Jansson överraskande efterträdde Mats Jingblad. Det blev en uppmärksammad comeback efter några år i skymundan. Jansson hade ju några år tidigare lämnat Helsingborg under uppmärksammade former och sedan gjort comeback som chefscout i FC Köpenhamn.

I Hammarby är han nu på god väg att nå samma höjder som under sex år gjorde honom så framgångsrik i HIF. Några titlar har det ännu inte blivit, men Bajen har nu för första gången på många år fått fotfäste i den allsvenska toppen.



Under Jesper Jansson så har även Hammarby gjort sina största affärer genom tiderna. Inte minst så sålde man ju Kossonou Odilon för 40 000 000 till belgiska Brügge så sent som i maj.

Flera framgångsrika transfers alltså, men lika mycket så har Jansson värvat framgångsrikt vid flera tillfällen över fem fönster. Namn som har passat in och blivit direkt avgörande för att Hammarby nu in i det sista är med om SM-guldet.

Jesper Jansson skrev på ett treårskontrakt när han efterträdde Mats Jingblad.

Ikväll kan FotbollDirekt alltså avslöja att sportchefen nu är nära att bli överens med Hammarby om ett lika långt nytt kontrakt. Detta enligt säkra källor. Jansson uppges skriva på det nya kontraktet inom kort.



- Ingenting är klart ännu. Vi har inte hunnit så långt men jag tror att både jag och Hammarby vill. Det är sådana signaler jag har fått, säger Jansson i en kort kommentar när FD når honom.



Jansson tog under sina år i HIF bland annat fem titlar mellan 2010-2012 och sålde enligt beräkningar FD tidigare har gjort spelare för omkring 100 miljoner.