Morgondagens stjärnor på Tele2 arena - FD sänder live

Lördagen den 16 november klockan 15:00 kan du återigen se de största talangerna från Ettan Norra mot Ettan Södra i en prestigematch. Morgondagens Stjärnor-matchen spelas på Tele2 Arena i Stockholm och entrén till matchen är helt gratis. FD kommer att sända matchen live för sina plusabonnenter.

När Division 1 är färdigspelad för säsongen återstår en av årets höjdpunkter – Morgondagens Stjärnor, där seriernas 32 främsta talanger från Ettan Norra och Ettan Södra möts och gör upp i en prestigefylld talangmatch.

Division 1 är serien där talangerna lär sig att flyga.

I Ettan tar många framtida stjärnor sina första steg i seniorfotbollen för att bli professionella fotbollsspelare. För att nämna några; Marcus Danielson, Robin Jansson, Jiloan Hamad och Victor Nilsson-Lindelöf som alla har gemensamt att seniorkarriären tog fart i Division 1.

Morgondagens Stjärnor är ett återkommande inslag i intresseorganisationen Ettanfotbolls verksamhet, med syftet att lägga fokus och lyfta fram all den talang som finns runt om i landet i ligan. Matchen ger spelarna en chans att inför agenter, scouter och andra klubbar inom elitfotbollen få visa upp sig och göra ett namn för sig.

Spelarna i årets upplaga av Morgondagens Stjärnor födda 1999 och/eller senare.

Morgondagens Stjärnor spelas på lördag den 16 november kl. 15:00 på Tele2 Arena i Stockholm. Entrén är gratis - förra året lockades 2000 åskådare till matchen.

Ettanfotbolls officiella mediapartner FotbollDirekt.se sänder matchen live (exklusivt för plusabonnenter) på sajten.

Trupperna till Morgondagens Stjärnor 2019



ETTAN NORRA

Målvakt

Christos Liantas (Sollentuna FK)

Försvarare

Hadar Sundberg (IF Sylvia), Adam Björk (Karlslunds IF HFK), Isak Hien (Vasalunds IF), Jonatan Vikström (Bodens BK FF), Lukas Rhöse (Carlstad United BK), Axel Norén (Gefle IF FF)

Mittfältare

Thedore Rask (IF Sylvia), Justin Salmon (Karlslunds IF HFK), Anton Eriksson (Umeå FC), Suleman Zurmati (Karlstads BK), Alexander Alp (Nyköpings BIS), David Seger (Sollentuna FK), Anthony Wambani (Vasalunds IF)

Anfallare

Antonios Badke (IF Sylvia), Yoel Embaye (Umeå FC)

Tränare: Dali Savic (Vasalunds IF), Jonathan Ederström (Karlslunds IF HFK)

ETTAN SÖDRA

Målvakter

Jakob Tånnander (Lunds BK), Felix Jakobsson (Torns IF)

Försvarare

Carl Thulin (Eskilsminne IF), Alexander Almqvist (IK Oddevold), Jake Weisbrod (IK Oddevold), Anton Nilsson (Tvååkers IF), Adrian Pettersson (Åtvidabergs FF)

Mittfältare

Casper Seger (Eskilsminne IF), Filip Olsson (Landskrona BoIS), Adam Lindgren (Tvååkers IF), Elmar Abraham (Skövde AIK), Adam Egnell (Åtvidabergs FF), Kevin Jensen (Landskrona BoIS), Jacob Ondrejka (Landskrona BoIS)

Anfallare

Teddy Bergqvist (Kristianstad FC), Max Olsson (Åtvidabergs FF).

Tränare: Billy Magnusson (Landskrona BoIS), William Lundin (FC Trollhättan)