Blytunga skadedomen inför SM-guldavgörandet

Malmö FFs Anders Christiansen var senast tillbaka efter vadskada och hoppade in och gjorde mål mot AIK. Han skadade sig dock igen under matchen och nu har klubbläkaren Per Herbertsson kommit med sin dom.

- Det är samma skada som tidigare. Den sitter i höger vad. Förra gången körde han tre veckor rehab. Nu kan det bli så att han får köra det dubbla och det innebär sex veckor innan han är tillbaka, säger Herbertsson till Sydsvenskan.

Christiansen har efter Markus Rosenberg varit lagets bäste målgörare denna säsong med nio fullträffar.

Under hösten har dock skadeproblem hämmat hans framfart. Inhoppet mot AIK var dock en indikation på att han var på väg tillbaka och redo för spel igen. Mot AIK var det just Christiansens inhopp som blev det som avgjorde matchen. Bara efter fem minuter på planen gjorde han 1-0 till Malmö i den 78:e minuten och det var ett mål, skulle det visa sig, som AIK inte kunde resa sig ifrån. Istället kunde Malmö också göra 2-0.

En stund efter målet skulle han utföra en tackling och det är i samband med den som han slår upp sin gamla vadskada, visade det sig nu i efterhand.

Spel mot Örebro är uteslutet och det ser också mörkt ut för fortsatt spel i Europa League, där det dock kan finnas en möjlighet att han är tillbaka till den sista matchen i gruppspelet, borta mot FCK.

- Krävs sex veckor så är han tillbaka till Köpenhamnsmatchen, säger Herbertsson till Sydsvenskan