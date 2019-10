Om comebacken i Djurgården och bergochdalbanan

Han är fostrad i Djurgården och anslöt till klubbens a-lag från Sirius tillsammans med Kerim Mrbati inför 2015 års säsong. Efter att ha varit backup till Jesper Arvidsson under debutåret tog Käck över vänsterbacksplatsen 2016 då Arvidsson lämnat för Vålerenga.Käck spelade samtliga matcher från start 2016-2017 innan han skrev på för Start - som då var nykomling i norska högstaligan. Käck valde alltså att gå från allsvenskans ligatrea som skulle spela Europa sommaren därpå för en norsk klubb som tagit steget upp från andradivisionen.Året i Start blev ingen höjdare. Tidigare Dif-tränaren Mark Dempsey, som Käck hade andra halvan av 2016, sparkades tidigt och Start åkte ur ligan.I vintras stod det klart att Käck skulle återvända till Djurgården som under 2018 haft Jonathan Augustinsson som vänsterback. Men det var inte varit något snack. Precis som 2016-2017 har Käck varit given i elvan och med en omgång kvar leder Dif allsvenskan med tre poäng. Hur det är att gå från att åka ur norska ligan i fjol till att nu kunna vinna Sveriges dito?- Sån är ju fotbollen. Personligen hade jag ingen jättedålig säsong i Start, men klart att det är kontraster, säger Käck till FotbollDirekt.se.- Superkul verkligen! Jag ser fram emot det mycket, det ska bara bli roligt.- Hoppas det. Det är en match kvar och vi ska bara köra på som vi gjort, konstaterar Käck vars lag alltså vinner guld vid kryss mot Norrköping.Mot Örebro i måndags spelade Blåränderna inför ett fullsatt Tele2 Arena. Flera spelare har berättat om rysningarna, så gör även Elliot Käck nu.- Det var gåshud. Redan inför avspark kändes det som att vi skulle vinna. Det var magiskt verkligen. Att spela inför så många djurgårdare och trycket som var... Det var en av de roligaste matcher som jag spelat!