AVSLÖJAR: Stjärnan lämnar Elfsborg - aktuell för Djurgården i vintras

Under flera år var Simon Lundevall Elfsborgs stora poängkung. 2016 svarade han för fyra mål och tio assist, året därpå sex fullträffar och tio assist och så i fjol sex mål och åtta målgivande passningar. Totalt 44 poäng under tre säsonger i följd alltså, siffror som få i allsvenskan kan mäta sig med.I år däremot har yttern haft det motigare. Bara sex starter har 31-åringen noterats för och nu kan FotbollDirekt avslöja att Lundevall vill lämna Elfsborg när kontraktet löper ut efter säsongen.Lundevall, som kom till Elfsborg från Gefle inför 2015 års allsvenska, har kopplats samman med Djurgården två gånger under tiden i Boråsklubben. Sommaren 2016 ville Dif låna in yttern i korsbandsskadade Haris Radetinac frånvaro och så sent som i september förra året avslöjade FD att han fanns på Djurgårdens lista över aktuella nyförvärv i vintras. Lundevall valde att stanna i Elfsborg, men vill nu alltså lämna. Enligt FD:s uppgifter finns det flera klubbar i allsvenskan som är intresserade av att värva yttern som Bosman. Några förhandlingar med Elfsborg och spelaren finns inte.