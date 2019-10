Förre AIK-hjälten bryter kontraktet - "Dags för ett nytt kapitel"

Alexander Milosevic, 27, lämnade AIK som Bosman förra vintern och fick till en början mycket förtroende i sin nya klubb, klassiska Nottingham Forest.

Under våren fick han spela tolv matcher varav elva från start, och hann med att göra ett mål.

Men under den nya ledningen har han åsidosatts rejält. I höst har han spelat exakt noll minuter och heller inte varit kallad till matchtruppen.

Under måndagen gick klubben ut med att man bryter kontraktet med Milosevic. Den förre AIK-spelaren går ut och tackar supportrarna för tiden på sitt twitterkonto.

Thank you to the club Nottingham Forest, and with the club I mean the fans, you were fantastic to me. All the best in the future 💪 time for a new chapter.. #SoonBackWithABang