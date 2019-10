Fördel Malmö FF - AIK-kaptenen i paus: "Första målet avgör"

Tätt, hårt och mållöst. Trots det var både Felix Beijmo och Henok Goitom nöjda med den första halvleken på Stadion.

– Det kommer vara två lag som går för det, säger AIK-kaptenen i C More.



MFF hade de flesta målchanserna men AIK avslutade bäst. På Stadion i Malmö stod det 0-0 i paus, samtidigt som Djurgården ledde med 1-0 hemma mot Örebro.

Två lag som kommer gå för det i andra halvleken är ingen i vågad gissning.

Felix Beijmo:

– Det känns ganska bra. Jag tycker vi kommer in med bra energi och går högt. Det är vi som har de flesta chanserna. Fortsätter vi så här så kan det gå bra, säger han till C More.

– Vi kan försöka få lite mer bollar in i boxen. Det är lite mycket sidled.

Henok Goitom:

– En rolig match att spela. Du hör ju publiken? Varje spelare pekar på en motspelare och vill vinna sin duell, säger han till C More.

– Det kommer vara två lag som går för det. Laget som gör första målet vinner det.

Matchen pågår...