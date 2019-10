FEM SNABBA: "Svårare för Djurgården än vad många tror"

Blytunga målet

Ulvestad

Djurgårdens kyla

Inget är klart

Skytteligakampen

STOCKHOLM.FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER DJURGÅRDEN - ÖREBRO 3-0Djurgården fick bästa möjliga start med mål redan efter tre minuter. Den solklara handsen sågs ut att missas av domartrion - då klev fjärdedomaren in och hjälpte till att ge hemmalaget straff. Jansson i ÖSK-målet var på Ulvestads straff, men det räckte inte - det blev mål ändå. Jag skrev det också inför mötet, att nyckeln för Dif var ett tidigt mål för att då slippa den värsta nervositeten.Öppnade inte bara målskyttet, var strålande i spelet - kanske bäst på plan. Klokt av Bergstrand/Lagerlöf att byta ut honom med tio minuter kvar då norrmannen vid ett gult kort skulle bomma avgörande mötet med Norrköping. Frågan är om Djurgården får behålla "Ulven" nästa år?Sex spelare i Dif skulle missa Norrköpingsmatchen vid gult kort i dag - och tongivande sådana i form av just Ulvestad, Karlström, Danielson, Edwards, Ring och Ajdarevic. Inte ett enda gult kort delades dock ut till hemmalaget. Bra jobbat!En poäng borta mot ett Norrköping som förutom minimal chans på fjärdeplatsen inte har något att spela om - det tycker nog många låter som en munsbit för Djurgården att klara av. Jag är inte alls säker på det. Norrköping är ruggigt bra hemma, har åtta raka segrar i allsvenskan och vill så klart förstöra guldfesten för Djurgården och deras massiva bortastöd. Dif är efter kvällens seger given favorit till guldet, men namn som Alexander Fransson, Simon Thern, Sead Haksabanovic och Christoffer Nyman håller högsta klass och kan mycket väl göra livet surt för Djurgården. Ingenting är absolut klart och såväl Malmö som Hammarby kommer garanterat ta tre poäng i sina matcher mot Örebro respektive Häcken. Det blir ett rafflande drama, detta!Mohamed Buya Turay nu uppe på lika många mål som Muamer Tankovic. Detta Dif-lån alltså som inte alltid fått det att stämma under säsongen. Duon står på 14 baljor vardera och även här blir det intressant att se vem som drar det längsta strået i sista omgången och tar hem skytteligan.