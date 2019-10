FEM SNABBA: "Ska tacka Islamovic - men storartat, Bajen"

Bra lag har tur

Rekordet



Hammarbys offensiv

Östersund med finess - trots allt

Bajen kan vinna guld

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER ÖSTERSUND - HAMMARBY 1-2Vi såg i måndags hur Djurgården klarade tre poäng borta mot Göteborg med en hel del flyt. Nu gjorde Hammarby detsamma. Östersund borde minst gjort två mål i den här matchen, men Mads Fenger med otrolig räddning på mållinjen och så tidigt i andra lyckades Dino Islamovic sensationellt nog missa bollen när han skulle raka in den i öppen kasse. Mål där och läget hade varit ett helt annat. Nu kontrade Bajen i stället in 1-0 direkt därpå och därefter kändes det betydligt mer tryggt för de grönvita. Hammarby ska med andra ord tacka Islamovic för den missen!Nu är det slaget. Hammarby har nu gjort flest mål i allsvenskan under en säsong. Kalmars rekord från 2008 både tangerades och slogs i dag. Storartat, förstås!Allsvenskans bästa och det finns en sådan ruggig kvalitet och bredd hos Bajen på de offensiva positionerna. Nu klev Imad Khalili fram och gjorde det så viktiga 1-0-målet. Innan var det Vladimir Rodic som från ingenstans under september månad gjorde sex mål. Bajens första halvlek var inte alls bra, men i andra visade laget sin klass. 1-0-målet ett skolboksexempel och även om de hade marginalerna på sin sida i kväll ska sägas att de trots allt träffade ramen tre gånger.Efter att ha förlorat match efter match visade ändå ÖFK att det fortfarande finns kvalitet och slagkraft i laget som nyligen bara förlorade, förlorade och förlorade. Faktum är att de mot topplagen gjort det bra på hemmaplan - även om utdelningen varit knapp i uddamålsförluster mot Bajen och Djurgården samt avgörande insläppt mål i 89:e minuten mot AIK. I somras spelade ÖFK i alla fall 0-0 hemma mot MFF och det fick ju även med sig ett kryss borta mot AIK i premiären. Efter Nikola Djurdjic 2-0-mål i dag kändes det som att luften gick ur hemmalaget, men efter Simon Kroons reducering med sex minuter kvar väcktes hoppet och de fick till en fin forcering.Jag är inte alls säker på att Djurgården tar poäng mot Norrköping. På Östgötaporten är "Peking" ett av seriens bästa lag och ett nervöst Dif kan IFK helt klart slå. Då går guldet till Bajen eftersom de kommer besegra Häcken hemma på lördag. Så oavsett om Djurgården under morgondagen tar en trea mot Örebro ska Hammarby inte räkna bort guldet.