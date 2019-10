Billborn om ÖFK-stjärnan: "Klart de är ett sämre lag utan honom"

Hammarby har sex raka segrar i allsvenskan. Senast blev det 2-0 hemma mot Malmö och med två omgångar kvar har Bajen tre pinnar upp till serieledande Djurgården. Även MFF och AIK är på lika många poäng som de grönvita.Nu under söndagskvällen tar Östersund emot Hammarby och det är bara tre poäng som gäller för gästerna, något Jeppe Andersen var inne på i intervju med FD tidigare i dag. - Vi har sex raka segrar och mycket självförtroende. Spelar vi vårt spel och kommer upp i tempo vinner vi, sa dansken.Hammarby har Dennis Widgren avstängd och på tränaren Stefan Billborn lät det tidigare i veckan som att det blir Mats Solheim som kliver in som vänsterback.- Vi har många alternativ. Det naturliga är att spela Mats Solheim där, men man skulle kunna göra ett par varianter på olika sätt. Till och med Imad Khalili har ju spelat vänsterback och han var den enda spelaren mot Eskilsminne i Svenska cupen i vintras som var godkänd, alla andra var ju kastrull, konstaterade Billborn för FotbollDirekt. En annan spelare som är avstängd i kvällens möte är Östersunds lagkapten och fanbärare Tom Pettersson, som redan under Europa League-succén var en bärande spelare i ÖFK. Att han nu saknas mot Bajen kommer märkas, anser Hammarbys tränare.- Klart att Östersund blir ett sämre lag utan honom. Tom Pettersson är en jättebra spelare och ledare, förklarar Billborn för FD och fortsätter:- För mig handlar det dock om att vi ska komma upp i nivå. Gör vi inte det kan nog Östersund slänga in vaktmästaren, då är det inte så noga vilka de ställer upp med... Jag tror inte att någon av oss fokuserar på att Tom Pettersson inte är med, vi förbereder oss inte annorlunda för det. Östersund har luriga, nya spelare - i alla fall för mig, så vi får ta det därifrån i stället.