Mardrömmen över för Bajentalangen: "Men blir tufft"

- Jag tror att det blir tufft att hinna bli redo i år. Det är nog troligare att räkna med mig först nästa säsong, konstaterar Degerlund för FotbollDirekt.se.



Han slog igenom med dunder och brak i allsvenskan 2017. Inför den säsongen berättade Marcus Degerlund för FD att han skulle bli nöjd om han fick en minuts speltid. Det blev dock hela 18 allsvenska starter under Jakob Michelsens ledning.Sedan Stefan Billborn året därpå tog över som huvudtränare efter att ha varit danskens högra hand har Degerlund inte alls fått samma förtroende.Degerlund noterades för en allsvensk match i fjol för Hammarby - och hoppade in i bortaderbyt mot AIK i juni den här säsongen. I övrigt har mittbacken de två senaste åren matchats på lån i Frej så väl i fjol som under våren - samt i IFK Göteborg förra hösten.Men sedan slutet av juli har Degerlund inte kunnat spela match överhuvudtaget, detta då han råkade ut för en huvudskada på en träning med Frej. Sedan förra veckan kör dock 21-åringen för fullt med Hammarby igen, men matchspel i vare sig Bajen eller superettanklubben ser han inte som särskilt aktuellt.Mittbacken tränar med en Petr Cech-liknande hjälm - för precis som den tidigare stjärnmålvakten behöver Degerlund vara extra försiktig med sitt huvud i träning.- Haha det är en slags rugbyhjälm som ska skydda frakturen i huvudet.- Det vet jag inte, men om det inte blir denna kanske jag spelar med ett lite lättare skydd.- Jag var väldigt trött i början, men kunde sedan träna mer och mer och så fick jag klartecken att från och med förra veckan träna för fullt - vilket så klart var väldigt skönt!