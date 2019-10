Mångmiljonrust krävs vid allsvenskt avancemang

Varbergs Bois leder superettan och är bara två matcher från allsvenskt spel 2020. Men som för många andra mindre klubbar ställer arenakraven till problem. Nu måste en snabb rustning till av arenan om det ska bli allsvensk fotboll på Påskbergsvallen.

- Det är krav som ställs från Svenska Fotbollförbundet om Bois går upp och vi måste kunna leva upp till dem, säger Ann-Charlotte Stenkil som är kommunstyrelsens ordförande till Hallands Nyheter.

Varberg som var på väg att trilla ur superettan så sent som hösten 2018 krigar nu istället om en allsvensk plats. Och blir det så att laget tar sig upp i allsvenskan 2020 kommer också kraven därefter vad gäller arenan inte minst.

Ta bara en sådan sak som att biljetter fortfarande säljs vid vändkorsen till arenan på matchdagen.

- Vi vill också lägga biljettköpen på ett annat ställe än vid vändkorsen. Det blir ett bättre flöde om man köper biljetten på ett ställe och scannar den när man ska in, säger Lars Karlsson som är ordförande i Varbergs Bois till Hallands Nyheter.

Han har lämnat över en lista på punkter till kommunen som ska åtgärdas och som han räknar med ska kunna ordnas vid ett avancemang.

- Vi har lagt fram ett förslag på hur vi vill ha det och det är absolut inget som är olösbart, säger Bois ordförande Lars Karlsson.

Det är allt från krav på antal sittande åskådare under tak till möjligheter för media att arbeta under bra förutsättningar och även för sändande TV-bolag kunna göra bra produktioner från arenan. Lägg därtill hårdare krav på säkerhetsaspekter.

- Den stora investeringen är övervakningsrummet och all teknik som kommer därtill när det gäller säkerheten, säger Varbergs Bois ordförande Lars Karlsson till Hallands Nyheter.

En prislapp är inte satt men de tio miljoner kronor som kostade att fixa Vångavallen i Trelleborg till allsvensk status tror inte kommunstyrelsens Ann-Charlotte Stenkil räcker till.

- Med de beskrivningar som vi har så kan jag direkt säga att 10 miljoner inte kommer att räcka. När vi kommer fram till att det är aktuellt med en investering så kommer det beslutet att tas i kommunfullmäktige, säger Stenkil.