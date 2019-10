Hammarbystjärnans rysningar: "Tror inte jag kommer uppleva det"

STOCKHOLM. Hammarby just nu serieledare i allsvenskan efter 2-0 hemma mot Malmö i går. Richard Magyar prickade in tvåan i slutet och han ryser.

- Jag tror inte att jag kommer få uppleva sådana här starka känslor efter karriären, berättar mittbacken.



Sedan förlusten mot Norrköping 1 september har Hammarby gått rent i allsvenskan och nu leder de allsvenskan i en haltande tabell, detta efter 2-0 hemma mot Malmö i går.



Richard Magyar nickade in tvåan alldeles i slutet och han ryser när han tänker på det.



- Det går inte att beskriva. Jag tror inte att jag kommer få uppleva sådana här starka känslor efter karriären. Det är svårt att utsätta sig för sådana här situationer med så starka känslor. Jag får njuta och ta tillvaro på det nu, konstaterar 28-åringen.



När du återvände till Bajen i somras efter två år i Tyskland, kunde du då föreställa dig att ni skulle ligga så här bra till i tabellen?



- Jag tänkte inte på det och jag tittar inte på tabellen. Jag försöker bara fokusera på personliga mål och på laget. Jag tänkte inte så innan och gör det inte nu heller. Allt kan hända.



Hammarby, Malmö och AIK står alla på 59 poäng, så även Djurgården som i kväll lirar borta mot IFK Göteborg. En minst sagt intressant match för grönvita ögon, men Magyar kommer inte kika på den.



- Nej, det kommer jag inte göra. Jag kollar ingenting. Det är mitt sätt.



Är du inte intresserad?



- Klart man är lite intresserad, men jag kollar hellre på våra egna matcher än på de andra lagen.



