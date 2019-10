Bosse Andersson värjer sig - ''Finns inga repor alls''

''Två segrare men en helt annan vinnare; Djurgården. För nu sitter Dif i guldläget de aldrig lär få tillbaka igen''.



FD fick en intervju med Bosse Andersson kring lunchtid.

Sportchefen är på plats nere i Göteborg och var på väg in på en lunch med Prioritet Finans Nils Wiberg.

- Man väljer själv hur man vill ta saker. Vi förlorade mot Hammarby men, nej, jag upplever inga repor - inga alls - efter den matchen. Jag har enbart sett två riktigt bra träningsveckor sedan dess, säger Djurgårdens sportchef till FotbollDirekt.se.



- Men det är klart att man känner av att det är en speciell match. Alltså man är ju inte mer än människa, säger Bosse Andersson och skrattar till men resonerar lika snabbt följande:

- Men vi har allt i egna händer. Vi har vunnit så mycket och byggt upp så mycket trygghet och sådant försvinner inte bara. Vi vet vilket bra lag vi har och vad vi håller på att bygga. Jag är övertygad om att alla i den här klubben känner det, inte minst spelarna. Så, nej, några repor ser jag inte. Och att den här matchen kommer att bli viktig har vi nog länge förstått. Det är allt annat än nytt för oss och nu är vi här. Vi vet att det blir svårt. Det är IFK Göteborg på bortaplan vi möter. Titta bara på deras säsong.



Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf och även du själv har varit inblandade både som spelare och ledare i många stora avgörande matcher. Vad kan ni förmedla sådana här gånger som gör skillnad?

- Men trygghet tror jag. Man vet vad det handlar om. Vi kan säkert förmedla många bra saker. Känslan av vad vi har gjort, spelarnas kvaliteter men det handlar också om vad man gjort hela året. Det är om så mycket mer än bara just nu.



Såg du matcherna igår, Hammarby- Malmö och Falkenberg-AIK?

- Ja, jag tittade. Ja. Ett bra resultat för oss. Men jag tycker inte att det som hände igår ökade pressen på oss. Oavsett hur det än hade gått i går så hade vi gått in med hård press på oss.



Hur ser du på att möta Göteborg nere i Göteborg. Vad har du för minnen?

- Det är ju så många matcher men det är klart att när vi senast vann SM-guld 2005 så slog vi Göteborg här nere under hösten, ett resultat som var otroligt viktigt för att vi sedan blev mästare. Så det finns otroliga minnen härifrån.







Hammarbys 2-0 på Malmö FF och AIK:s 5-1 i en annan match i går eftermiddag skapar en allsvensk guldstridsdimension som vi förmodligen aldrig sett i modern tid. Det är en dramaturgi som gjord för filmmakare. Man brukar ju säga att verkligheten överträffar dikten och det här är onekligen någonting åt det hållet - fyra lag på samma poäng inför kvällens stormatch mellan IFK Göteborg och Djurgården. Lägg där till hur det faktiskt är Hammarby av alla klubbar som öppnat för Dif i guldracet igen.En fantastisk andra chans efter derbyförlusten innan uppehållet. Å andra sidan är det här ikväll på Gamla Ullevi Djurgårdens första match sedan förlusten mot Bajen och ett tryck som inte går att ta miste på.FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall uttryckte sig så här under gårdagskvällen i en ny krönika: