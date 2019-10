LIVE TV: Akropolis IF - Vasalunds IF

Hemmalaget Akropolis IF har haft en fenomenal säsong i division ett och är redan nu klara för spel i Superettan 2020. Laget har även fyra raka segrar när man nu tar emot Vasalunds IF.



Vasalunds IF, som är placerade i mitten av tabellen, förlorade sin senaste match med siffrorna 0-3. Då mötte man Linköping City. Det senaste mötet lagen emellan spelades i juni. Den matchen vann Akropolis med 1-2.



Matchen sänds alltså live här på FotbollDirekt med start kl. 15:00.