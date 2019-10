Norling gillar inte frågan: "Jag har jävligt svårt för det"

- Jag har jävligt svårt att tänka sådana tankar, det är inte speciellt konstruktivt. Vi gör vårt bästa och fokuserar på en match i taget, nu är det Falkenberg.

STOCKHOLM.Samtidigt som Hammarby och Malmö drabbar samman under söndagen spelar AIK bortamatch mot jumbon Falkenberg. Gnaget är bara tre poäng från serieledning, detta efter att Djurgården i förra omgången föll mot Bajen. Men att de svartgula bjudits in i guldracet igen efter att ha setts lite borträknade? Nej, det håller inte tränaren Rikard Norling med om.- Jag ser det inte så. Vi har försökt vinna våra egna matcher och lyckats bra med det mot slutet. Det är snarare därför vi är med än slumpen och att vi bjudits in. Sedan får vi se hur långt det räcker, säger Norling till FotbollDirekt.se.- De är bra hemma och det är ju den här tiden på året när många matcher gäller väldigt mycket, antingen i toppen eller botten. Vi ska göra vårt bästa.Henok Goitom avgjorde senast mot Örebro med två läckra mål. Kaptenens kontrakt löper ut efter säsongen, men option på förlängning finns.- Det är inte mitt jobb att uttala mig om kontraktssituationer, det är Björns (Wesström, sportchef). Jag är Henoks tränare och det har jag varit länge nu. Han är en fantastisk spelare, men beslutet är Björns, avslutar Norling.