Odds, TV-tider och förutsättningar inför guldstriden i Allsvenskan

Fyra lag är inblandade i den heta allsvenska toppstriden med tre omgångar kvar att spela. Hur ser spurtvillkoren ut? Här följer en genomgång av topplagens avslutningsprogram, ihop med spelschema och vinnarodds.



Malmö FF - Rosenberg rundar av som kung?



Spelprogram:

Hammarby borta, sön 20 oktober 15:00

Lugano hemma (EL), tor 24 oktober 21:00

AIK hemma, mån 28 oktober 19:00

Örebro borta, lördag 2 november 13:00

Kommentar: Det är alla fotbollsspelares dröm att avsluta karriärerna på toppen av tronen. Malmö FF:s nyckelanfallare Markus Rosenberg har chansen att kröna sin fantastiska karriär med ytterligare ett SM-guld. Rosenbergs sista allsvenska match kommer att bli på Örebro SK:s Behrn Arena som förväntas bli fylld till bredden med långtresande skåningar. Om Malmö FF fortfarande har chansen på guldet så finns det nog inget som kan stoppa Rosenberg och Malmö FF från att besegra det omotiverade Örebro i Rosenbergs avslutningsframträdande. Innan dess väntar dock två svårare matcher mot guldkonkurrenterna Hammarby och AIK. Malmö FF gynnas inte av att de två svåraste matcherna därtill är inklämda på båda sidor om en Europa League-match mot Lugano. Inom loppet av nio dagar mellan 20/10-28/10 ska det spelas tre högintensiva matcher (Hammarby, Lugano, AIK). Röslers tränarförmåga och Rosenbergs ork lär bli nyckelfaktorer.



Odds på att Malmö tar hem SM-guldet: 1.83 hos Betfair.



Hammarby - Söderbröder glöder till guld?



Spelprogram:

Malmö FF hemma, sön 20 oktober 15:00

Östersund borta, sön 27 oktober 17:30

Häcken hemma, lör 2 november 13:00



Kommentar: Hammarby är enda laget som har fler återstående hemma- än bortamatcher. Bortamatchen är dessutom en på pappret överkomlig konstgräsmatch mot krisgänget Östersund som Hammarby slog med 4-0 på Tele2 Arenas konstgräs i maj. Lagets svåraste utmaning blir att betvinga direktkonkurrenten Malmö FF på söndag. Med både Andersen och framförallt viktige Tankovic avstängda så prövas Hammarbys truppbredd ordentligt. Det är inte enbart viktigt att ta tre poäng mot MFF. Hammarby har just nu fyra måls sämre målskillnad så en seger med två-tre bollars marginal ger Hammarby viktig plusmålskillnad. Om Hammarby klarar av MFF och sedan tar en planenlig trepoängare mot Östersund så kommer laget att bli storfavorit i sista hemma mot Häcken. Visst är Häcken ett kapabelt lag, men utan Jeremejeff har hisingsgänget tappat farten på senaste tiden. Häcken är redan avsågat från toppstriden och lär få svårt att matcha söderbrödernas glöd i slutomgången.



Odds på att Bajen tar sitt andra SM-guld någonsin: 7.00 hos Betfair.



Djurgårdens IF - Plusmålsjakt ger guldfynd i Östergötland?



Spelprogram:

IFK Göteborg borta, mån 21 oktober 19:00

Örebro hemma, mån 28 oktober 19:00

Norrköping borta, lör 2 november 13:00



Kommentar: Djurgården är det enda av de fyra topplagen som inte har kvar att möta någon direkt SM-guldskonkurrent. Förra omgångens förlust mot Tele2-guldrivalen Hammarby sved dock. Den forna tabellettan sitter inte längre i förarsätet. Djurgården har sämre målskillnad (+30) än både MFF (+35) och Hammarby (+31). Det finns å andra sidan gott utrymme att bättra på målskillnaden då Djurgården kommer att vara oddsfavorit i de tre kommande matcherna. Det börjar med ett bortamöte mot ett klurigt men på senare tid ineffektivt IFK Göteborg. Sedan väntar en match som jättefavorit hemma mot Örebro - Djurgårdens största chans att förbättra målskillnadskolumnen. Till sist ska Bergstrands och Lagerlöfs mannar bortaspela mot Norrköping på ett Östgötaporten som invaderas av tusentals medaljstinna blåränder. Norrköping har i dagsläget chans på topp-4, men "Peking" förväntas vara medaljmässigt avsågat inför matchen. Djurgårdens mer livliga medaljhopp kan förvandlas till brons, silver eller guld i Östergötland.



Odds på att Djurgården tar hem det: 3.50 hos LeoVegas.



AIK - Gnagare festar på schweizerostar?



Spelprogram:

Falkenberg borta, sön 20 oktober 15:00

Malmö FF borta, mån 28 oktober 19:00

Sundsvall hemma, lör 2 november 13:00



Kommentar: AIK har sämst guldvillkor av de fyra lagen. Det krävs såväl full pott som extraflyt med andra resultat för att eventuellt nå hela vägen. AIK har i alla fall hyfsad chans att gå om Malmö FF i medaljstriden. Nyckelmatchen blir att bortabesegra just "Di blåe" i den näst sista omgången. AIK är tre poäng efter med överlägset sämre målskillnad än MFF, men AIK:s övriga två matcher är gynnsamma ur en gnagarsynvinkel. Om MFF tappar poäng mot Hammarby så kan AIK av egen kraft spurta förbi MFF. Visserligen kämpar AIK:s övriga två kvarvarande motståndare Falkenberg och Sundsvall för överlevnad, men de har försvar som liknar ihåliga schweizerostar. FFF läcker mest av alla lag i serien och Sundsvall släppte in fyra baljor mot Norrköping. Det väldisciplinerade AIK behöver sällan göra fler än ett par mål för att håva in trepoängare. Om gnagarna får rätt ostvittring kan det resultera i en ädelmedalj.



Odds på att AIK tar hem AIKaren Lennart Johanssons Pokal: 26.00 hos Bet365.