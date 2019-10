Oklart kring Mehmetis framtid: "Nära ett beslut"

Kontraktet går ut efter säsongen för Agon Mehmeti i Örebro SK men det finns en förlängningsoption och det är den som managern Axel Kjäll just nu funderar kring.

- Vi är väldigt nära ett beslut, säger han till Nerikes Allehanda.

Det är Mehmetis skadeproblem som har gjort att Kjäll har tvekat med att lämnat något klart besked kring anfallarens framtid i klubben.

- Jag ser positivt på framtiden för Agon i ÖSK men skadorna måste finnas med i beräkningen. Det blir en dialog mellan mig och det medicinska teamet om hur matchfit vi kan få honom. Där är vi väldigt nära ett beslut och vår ambition är att ge ett besked och ett beslut under det närmaste veckan om hur vi ser på Agons framtid, säger ÖSK-managern till Nerikes Allehanda.



Skadeproblemen har varit stora för Mehmeti som senast mot AIK var tänkt startspelare men som tvingades lämna återbud efter uppvärmningen före matchen.

29-åringen som slog igenom i Malmö FF 2010 med elva mål på 24 matcher har gjort två mål på 12 inhopp denna säsongen. Senaste målet var i 2-0-segern mot Östersund 25 september, då det var Mehmeti som fastställde slutresultatet i den 89:e minuten.

- Jag tycker att det har blivit lite för ryckigt, framförallt under de två sista månaderna. Våren var en tillvänjningsperiod där han skulle komma in i det. Vi hade sedan förhoppningar under sommaren men nu har de här hälsenorna spökat lite grand, säger Kjäll.

Han vill dock betona att han också är imponerad av Mehmetis förmåga att prestera trots alla problem han haft.

- Det positiva är att han under den lilla speltid som det har blivit har visat enorma kvaliteter både på träning och i match. Jag tycker att han har förändrat matchbilden flera gånger och det är nog två eller tre matcher som han har kommit in och vänt matcher, och det betyder sex till nio poängs skillnad. Jag tycker också att hans insatser på träning har legat på en väldigt hög nivå. Som person bidrar han med mycket i vårt omklädningsrum och tar ett stort ansvar för klubben.