"Blir inte förvånad om Danielson startar mot Spanien"

Djurgårdens lagkapten Marcus Danielson gjorde landslagsdebut i lördags - och målade direkt mot Malta. I morgon väntar Spanien och sportchef Bosse Andersson vill naturligtvis se sin spelare i elvan.

- Jag blir inte förvånad om han startar och han skulle inte göra bort sig. Marcus växer med utmaningarna, säger Andersson till FotbollDirekt.se.



För två år sedan spelade Marcus Danielson fortsatt i Sundsvall, men efter säsongen - då Giffarna klarade sig kvar i allsvenskan med minsta möjliga marginal - lämnade Danielson som Bosman.



Förutom Djurgården jagades mittbacken även av Elfsborg och Hammarby, men valet föll på Dif - trots att namn som Jonas Olsson och Jacob Une Larsson redan fanns i truppen. Ett halvår efter Danielsons ankomst anslöt även Erik Berg (dåvarande Johansson) till truppen.



Danielson gjorde 25 starter i fjolårets allsvenska och valdes inför årets säsong till lagkapten. Han har kanske varit hela seriens bästa mittback och dessutom svarat för fyra mål - varav tre helt avgörande i slutet.



Till sist kom han också med i landslaget - detta efter Pontus Janssons skadeproblem till matcherna mot Malta och Spanien. Ingen väntade sig nog att Danielson skulle få spela mot Malta, men med Victor Nilsson Lindelöf som sparkapital till Spanienmatchen valde förbundskapten Janne Andersson att lira Danielson bredvid Andreas Granqvist på Filip Helanders bekostnad. En skräll på förhand, men det visade sig helt rätt för det var ju Danielson som öppnade målskyttet mot Malta efter en fast situation.



Sverige vann med 4-0 och Danielson hyllades av såväl förbundskapten som spelare efteråt. I morgon väntar Spanien och då tros Lindelöf spela, men Djurgårdens sportchef Bosse Andersson ger inte upp hoppet om att få se sin spelare stångas mot världsstjärnorna under tisdagskvällen.



- Jag är oerhört glad över att han fick chansen i lördags och med tanke på den prestationen så vill man ju så klart se honom från start i morgon igen. Det är inte jag som tar ut laget, men Marcus kommer inte göra borta sig om han startar. Han växer med utmaningarna och jag skulle inte bli förvånad om han finns med i startelvan, säger Andersson till FotbollDirekt.se.



Hela grejen över att han kom med i landslaget, startade och gjorde mål i debuten. Beskriv känslorna kring det.



- Jag är inte förvånad. Han har varit en av allsvenskans bästa spelare i år. Han kom inte med i förra samlingen, men gjorde det nu. Han fick starta direkt - och gjorde mål. Jag tror att alla djurgårdare känner en enorm stolthet och glädje. Han är den typ av spelare som kan gå in och göra en sådan insats per omgående. Det här ju en saga, utbrister Andersson.



När du värvade in Danielson för snart två år sedan, tänkte du då att han skulle kunna nå landslaget?



- Det är ju omöjligt att säga för det är så få som får chansen i landslaget. Däremot värvade vi honom för en långsiktig lösning. Vi visste om att vi stod inför en del utmaningar 2019 och Marcus var en viktig del där. Jag hade aldrig kunnat drömma om att han skulle starta i landslaget då så klart, men däremot visste vi om vilken skicklig spelare han var. Jag tror att han behövde ett miljöombyte och lite större utmaningar - och det har han ju hanterat på ett fantastiskt sätt.



Att ni nyligen skrev ett nytt, långt kontrakt med Danielson. Hur viktigt var det med tanke på att han får stora rubriker nu?



- Vi hade en dialog och Marcus blev ju lagkapten inför säsongen. Han känner starkt för föreningen som gav honom chansen vilket han är tacksam för. Klart att han trivs oerhört bra i Djurgården och han är här på lång sikt som sagt. Vår ledande kapten som gjort det fantastiskt, avslutar Blårändernas sportchef.

